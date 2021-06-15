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Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям - РИА Новости, 15.06.2021
Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились с президентом США Джо Байденом в ходе саммита в Брюсселе о создании... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:24
2021-06-15T17:09
евросовет
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
брюссель
еврокомиссия
джо байден
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились с президентом США Джо Байденом в ходе саммита в Брюсселе о создании Совета по торговле и технологиям."Мы решили создать Совет ЕС-США по торговле и технологиям. Он будет иметь целью расширение торговли и инвестиций, предотвращение сложностей в торговле, сотрудничество на благо экономик наших стран, особенно в сфере цифровых технологий", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.По ее словам, торговля и взаимные инвестиции между США и ЕС "беспрецедентны, несмотря на пандемию". "Совет по торговле и технологиям станет также площадкой для сотрудничества в таких вопросах как мировые технологии, к примеру, искусственный разум, современные "зеленые" технологии", - пояснила она.Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что вначале стороны сконцентрируются "на самых важных областях, таких как полупроводники, которые являются ключевыми для ряда направлений в промышленности".
https://ria.ru/20210615/klimat-1737097893.html
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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, джо байден, сша
Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
16:24 15.06.2021 (обновлено: 17:09 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидеры ЕС договорились с Джо Байденом о создании Совета по торговле и технологиям

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились с президентом США Джо Байденом в ходе саммита в Брюсселе о создании Совета по торговле и технологиям.
"Мы решили создать Совет ЕС-США по торговле и технологиям. Он будет иметь целью расширение торговли и инвестиций, предотвращение сложностей в торговле, сотрудничество на благо экономик наших стран, особенно в сфере цифровых технологий", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.
Саммит в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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ЕС и США решили создать рабочую группу по борьбе с изменением климата
По ее словам, торговля и взаимные инвестиции между США и ЕС "беспрецедентны, несмотря на пандемию". "Совет по торговле и технологиям станет также площадкой для сотрудничества в таких вопросах как мировые технологии, к примеру, искусственный разум, современные "зеленые" технологии", - пояснила она.
Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что вначале стороны сконцентрируются "на самых важных областях, таких как полупроводники, которые являются ключевыми для ряда направлений в промышленности".
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ЕвросоветШарль МишельУрсула фон дер ЛяйенБрюссельЕврокомиссияДжо БайденСША
 
 
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