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Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям - РИА Новости, 15.06.2021
Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились с президентом США Джо Байденом в ходе саммита в Брюсселе о создании... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:24
2021-06-15T16:24
2021-06-15T17:09
евросовет
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
брюссель
еврокомиссия
джо байден
сша
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились с президентом США Джо Байденом в ходе саммита в Брюсселе о создании Совета по торговле и технологиям."Мы решили создать Совет ЕС-США по торговле и технологиям. Он будет иметь целью расширение торговли и инвестиций, предотвращение сложностей в торговле, сотрудничество на благо экономик наших стран, особенно в сфере цифровых технологий", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.По ее словам, торговля и взаимные инвестиции между США и ЕС "беспрецедентны, несмотря на пандемию". "Совет по торговле и технологиям станет также площадкой для сотрудничества в таких вопросах как мировые технологии, к примеру, искусственный разум, современные "зеленые" технологии", - пояснила она.Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что вначале стороны сконцентрируются "на самых важных областях, таких как полупроводники, которые являются ключевыми для ряда направлений в промышленности".
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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, джо байден, сша
Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
16:24 15.06.2021 (обновлено: 17:09 15.06.2021)
Лидеры ЕС договорились с Джо Байденом о создании Совета по торговле и технологиям
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости.
Глава Евросовета Шарль Мишель
и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
договорились с президентом США Джо Байденом
в ходе саммита в Брюсселе
о создании Совета по торговле и технологиям.
"Мы решили создать Совет ЕС-США по торговле и технологиям. Он будет иметь целью расширение торговли и инвестиций, предотвращение сложностей в торговле, сотрудничество на благо экономик наших стран, особенно в сфере цифровых технологий", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.
По ее словам, торговля и взаимные инвестиции между США и ЕС "беспрецедентны, несмотря на пандемию". "Совет по торговле и технологиям станет также площадкой для сотрудничества в таких вопросах как мировые технологии, к примеру, искусственный разум, современные "зеленые" технологии", - пояснила она.
Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что вначале стороны сконцентрируются "на самых важных областях, таких как полупроводники, которые являются ключевыми для ряда направлений в промышленности".