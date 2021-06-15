https://ria.ru/20210615/evrosoyuz-1737102800.html

Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям

Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям - РИА Новости, 15.06.2021

Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям

Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились с президентом США Джо Байденом в ходе саммита в Брюсселе о создании... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:24

2021-06-15T16:24

2021-06-15T17:09

евросовет

шарль мишель

урсула фон дер ляйен

брюссель

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен договорились с президентом США Джо Байденом в ходе саммита в Брюсселе о создании Совета по торговле и технологиям."Мы решили создать Совет ЕС-США по торговле и технологиям. Он будет иметь целью расширение торговли и инвестиций, предотвращение сложностей в торговле, сотрудничество на благо экономик наших стран, особенно в сфере цифровых технологий", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции.По ее словам, торговля и взаимные инвестиции между США и ЕС "беспрецедентны, несмотря на пандемию". "Совет по торговле и технологиям станет также площадкой для сотрудничества в таких вопросах как мировые технологии, к примеру, искусственный разум, современные "зеленые" технологии", - пояснила она.Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что вначале стороны сконцентрируются "на самых важных областях, таких как полупроводники, которые являются ключевыми для ряда направлений в промышленности".

https://ria.ru/20210615/klimat-1737097893.html

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евросовет, шарль мишель, урсула фон дер ляйен, брюссель, еврокомиссия, джо байден, сша