В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за предсказуемые отношения с Россией
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. ЕС выступает за предсказуемые отношения с Россией и развитие диалога в тех областях, где это возможно, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС-США.
"Россия - самый большой сосед ЕС, мы разделяем подход к этому важному соседу. Отношения с Россией, как вы знаете, вошли в негативную спираль в результате событий в последние годы. Мы хотим прийти к такой ситуации, когда отношения будут более предсказуемые", - сказала она.
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По словам главы ЕК, для этого необходимо "отойти от нарушений международного права, нарушений прав человека и противостоять попыткам РФ подорвать наши демократии, а также вести диалог по тем вопросам, где это возможно, в частности, в таких сферах как здравоохранение, личные контакты между людьми".
В то же время, глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что главным посланием в вопросе отношений с Россией может стать "наше единство, 27 стран подробно обсудили Россию, осудили действия России".
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"Необходимо помогать государствам Восточного партнерства, Западных Балкан, чтобы поддерживать демократические институты, чтобы они могли противодействовать… Вместе с США нам очень важно реагировать на действия тоталитарных режимов, которые оказывают давление на наши демократии", - указал он.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
В Москве также неоднократно отвергали обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия ни на кого не будет нападать.
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