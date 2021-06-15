https://ria.ru/20210615/evropa-1737110548.html

В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией

В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией - РИА Новости, 15.06.2021

В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией

ЕС выступает за предсказуемые отношения с Россией и развитие диалога в тех областях, где это возможно, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:03

2021-06-15T17:03

2021-06-15T17:03

россия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730995860_0:227:3071:1954_1920x0_80_0_0_5389003e6a988928a050ba771b3a3c08.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. ЕС выступает за предсказуемые отношения с Россией и развитие диалога в тех областях, где это возможно, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС-США."Россия - самый большой сосед ЕС, мы разделяем подход к этому важному соседу. Отношения с Россией, как вы знаете, вошли в негативную спираль в результате событий в последние годы. Мы хотим прийти к такой ситуации, когда отношения будут более предсказуемые", - сказала она.По словам главы ЕК, для этого необходимо "отойти от нарушений международного права, нарушений прав человека и противостоять попыткам РФ подорвать наши демократии, а также вести диалог по тем вопросам, где это возможно, в частности, в таких сферах как здравоохранение, личные контакты между людьми".В то же время, глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что главным посланием в вопросе отношений с Россией может стать "наше единство, 27 стран подробно обсудили Россию, осудили действия России"."Необходимо помогать государствам Восточного партнерства, Западных Балкан, чтобы поддерживать демократические институты, чтобы они могли противодействовать… Вместе с США нам очень важно реагировать на действия тоталитарных режимов, которые оказывают давление на наши демократии", - указал он.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.В Москве также неоднократно отвергали обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия ни на кого не будет нападать.

https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-1736690588.html

https://ria.ru/20210603/evropa-1735397586.html

https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, в мире