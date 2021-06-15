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https://ria.ru/20210615/evropa-1737110548.html
В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией - РИА Новости, 15.06.2021
В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
ЕС выступает за предсказуемые отношения с Россией и развитие диалога в тех областях, где это возможно, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:03
2021-06-15T17:03
россия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. ЕС выступает за предсказуемые отношения с Россией и развитие диалога в тех областях, где это возможно, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС-США."Россия - самый большой сосед ЕС, мы разделяем подход к этому важному соседу. Отношения с Россией, как вы знаете, вошли в негативную спираль в результате событий в последние годы. Мы хотим прийти к такой ситуации, когда отношения будут более предсказуемые", - сказала она.По словам главы ЕК, для этого необходимо "отойти от нарушений международного права, нарушений прав человека и противостоять попыткам РФ подорвать наши демократии, а также вести диалог по тем вопросам, где это возможно, в частности, в таких сферах как здравоохранение, личные контакты между людьми".В то же время, глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что главным посланием в вопросе отношений с Россией может стать "наше единство, 27 стран подробно обсудили Россию, осудили действия России"."Необходимо помогать государствам Восточного партнерства, Западных Балкан, чтобы поддерживать демократические институты, чтобы они могли противодействовать… Вместе с США нам очень важно реагировать на действия тоталитарных режимов, которые оказывают давление на наши демократии", - указал он.Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.В Москве также неоднократно отвергали обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия ни на кого не будет нападать.
https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-1736690588.html
https://ria.ru/20210603/evropa-1735397586.html
https://ria.ru/20210219/evrosoyuz-1598077186.html
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россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, в мире
В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:03 15.06.2021
 
© AP Photo / Francisco SecoФлаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Francisco Seco

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает за предсказуемые отношения с Россией

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. ЕС выступает за предсказуемые отношения с Россией и развитие диалога в тех областях, где это возможно, сообщила на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС-США.
"Россия - самый большой сосед ЕС, мы разделяем подход к этому важному соседу. Отношения с Россией, как вы знаете, вошли в негативную спираль в результате событий в последние годы. Мы хотим прийти к такой ситуации, когда отношения будут более предсказуемые", - сказала она.
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По словам главы ЕК, для этого необходимо "отойти от нарушений международного права, нарушений прав человека и противостоять попыткам РФ подорвать наши демократии, а также вести диалог по тем вопросам, где это возможно, в частности, в таких сферах как здравоохранение, личные контакты между людьми".
В то же время, глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что главным посланием в вопросе отношений с Россией может стать "наше единство, 27 стран подробно обсудили Россию, осудили действия России".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 12:15
В США рассказали, как России "завладеть" Европой
"Необходимо помогать государствам Восточного партнерства, Западных Балкан, чтобы поддерживать демократические институты, чтобы они могли противодействовать… Вместе с США нам очень важно реагировать на действия тоталитарных режимов, которые оказывают давление на наши демократии", - указал он.
Отношения Москвы с Киевом и Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Украинские власти и страны Запада неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
В Москве также неоднократно отвергали обвинения Запада в "агрессивных действиях", заявляя, что Россия ни на кого не будет нападать.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 08:00
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