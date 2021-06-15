https://ria.ru/20210615/erdogan-1737105974.html

Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции

Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции - РИА Новости, 15.06.2021

Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что в городе Шуша планируется открытие консульства Турции. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:43

2021-06-15T16:43

2021-06-15T16:54

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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БАКУ, 15 июн – РИА Новости. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что в городе Шуша планируется открытие консульства Турции.Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник, состоялась официальная церемония встречи турецкого лидера. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал с турецким коллегой Шушинскую декларацию о союзнических отношениях."Мы планируем открыть консульство в Шуше в самое ближайшее время", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы во время визита в Шушу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/karabakh-1737095084.html

турция

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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире