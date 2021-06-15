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Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции - РИА Новости, 15.06.2021
Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что в городе Шуша планируется открытие консульства Турции. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:43
2021-06-15T16:54
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
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БАКУ, 15 июн – РИА Новости. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что в городе Шуша планируется открытие консульства Турции.Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник, состоялась официальная церемония встречи турецкого лидера. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал с турецким коллегой Шушинскую декларацию о союзнических отношениях."Мы планируем открыть консульство в Шуше в самое ближайшее время", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы во время визита в Шушу.
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:43 15.06.2021 (обновлено: 16:54 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания декларации о союзнических соглашениях во время встречи в Баку
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии подписания декларации о союзнических соглашениях во время встречи в Баку - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в фотобанк

Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции

Читать ria.ru в
БАКУ, 15 июн – РИА Новости. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что в городе Шуша планируется открытие консульства Турции.
Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник, состоялась официальная церемония встречи турецкого лидера. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал с турецким коллегой Шушинскую декларацию о союзнических отношениях.
"Мы планируем открыть консульство в Шуше в самое ближайшее время", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы во время визита в Шушу.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Эрдогана в карабахском Физули - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15:51В мире
Президенты Турции и Азербайджана прибыли в город Шуша в Карабахе
 
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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