https://ria.ru/20210615/erdogan-1737105974.html
Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции - РИА Новости, 15.06.2021
Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что в городе Шуша планируется открытие консульства Турции. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:43
2021-06-15T16:43
2021-06-15T16:54
турция
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БАКУ, 15 июн – РИА Новости. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что в городе Шуша планируется открытие консульства Турции.Эрдоган прибыл с визитом в Баку в понедельник, состоялась официальная церемония встречи турецкого лидера. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал с турецким коллегой Шушинскую декларацию о союзнических отношениях."Мы планируем открыть консульство в Шуше в самое ближайшее время", - сказал Эрдоган в своем заявлении для прессы во время визита в Шушу.
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире
Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:43 15.06.2021 (обновлено: 16:54 15.06.2021)
Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции