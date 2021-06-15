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"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом - РИА Новости, 15.06.2021
"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
Ассоциация "Росасфальт", объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:32
2021-06-15T10:43
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ассоциация "Росасфальт", объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных шин, сообщает "Коммерсант".В обращении "Росасфальт" указывает, что автомобили с такими шинами не должны ездить быстрее 80 километров в час за городом и 60 километров в час по нему. Также под лобовым и задним стеклами, считают в ассоциации, должен находиться опознавательный знак "Ш", чтобы скорость движения можно было контролировать камерами.Кроме того, водителей, использующих покрышки с шипами летом, предлагают штрафовать на две тысячи рублей; однако при перемещении между городами и регионами с разными разрешительными периодами эта мера действовать не будет.Сейчас в России формально запрещено ездить на шипованных шинах в летние месяцы (с июня по август), но штрафы за нарушение в КоАП не описаны.Президент организации Николай Быстров отметил, что такие предложения звучат не первый год, но пока ни одно из них не реализовали.Минтранс подтвердил, что получил обращение ассоциации. В ведомстве считают, что на многих дорогах зимой вместо чистого асфальта разрешен "уплотненный снежный покров". Даже после обработки реагентами он обеспечивает коэффициент сцепления существенно ниже, чем у мокрого асфальта: шипованная резина нужна там для исключения аварий. Идея требует "проведения анализа оценки влияния таких мер на всех участников рынка перевозок, а также на огромное количество автолюбителей", добавили в министерстве.При этом, как пишет газета, ГИБДД не поддерживает идеи ограничения скорости, обязанность вешать знак "Ш" и дополнительные запреты. В подмосковном Минтрансе заявили, что против "радикальных предложений" по запрету шипованной резины, но поддержали идею по ограничению скорости. В департаменте ЖКХ Москвы на запрос издания не ответили.
https://radiosputnik.ria.ru/20210412/rezina-1727907769.html
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россия, госдума рф, москва, общество
"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:32 15.06.2021 (обновлено: 10:43 15.06.2021)
 
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Пробка во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Ъ": "Росасфальт" предложил МВД, Минтрансу и Госдуме штрафовать за шипованную резину летом

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Ассоциация "Росасфальт", объединяющая дорожников и производителей асфальтобетонных смесей, предложила МВД, Минтрансу и Госдуме ужесточить правила применения шипованных шин, сообщает "Коммерсант".
В обращении "Росасфальт" указывает, что автомобили с такими шинами не должны ездить быстрее 80 километров в час за городом и 60 километров в час по нему. Также под лобовым и задним стеклами, считают в ассоциации, должен находиться опознавательный знак "Ш", чтобы скорость движения можно было контролировать камерами.
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 14:48Сказано в эфире
Депутат Госдумы разъяснил ситуацию со штрафами за шипованную резину
Кроме того, водителей, использующих покрышки с шипами летом, предлагают штрафовать на две тысячи рублей; однако при перемещении между городами и регионами с разными разрешительными периодами эта мера действовать не будет.
Сейчас в России формально запрещено ездить на шипованных шинах в летние месяцы (с июня по август), но штрафы за нарушение в КоАП не описаны.
Президент организации Николай Быстров отметил, что такие предложения звучат не первый год, но пока ни одно из них не реализовали.

"Ситуация обострилась в связи с необходимостью реализовать нацпроект "Безопасные и качественные дороги. <...> Ремонтировать приходится, как правило, подрядчикам в пределах гарантийного срока. В итоге компании несут убытки, особенно с учетом удорожания битума в 2021 году", — добавил он.

Минтранс подтвердил, что получил обращение ассоциации. В ведомстве считают, что на многих дорогах зимой вместо чистого асфальта разрешен "уплотненный снежный покров". Даже после обработки реагентами он обеспечивает коэффициент сцепления существенно ниже, чем у мокрого асфальта: шипованная резина нужна там для исключения аварий. Идея требует "проведения анализа оценки влияния таких мер на всех участников рынка перевозок, а также на огромное количество автолюбителей", добавили в министерстве.
При этом, как пишет газета, ГИБДД не поддерживает идеи ограничения скорости, обязанность вешать знак "Ш" и дополнительные запреты.
В подмосковном Минтрансе заявили, что против "радикальных предложений" по запрету шипованной резины, но поддержали идею по ограничению скорости. В департаменте ЖКХ Москвы на запрос издания не ответили.
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