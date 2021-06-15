Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/dialog-1737092372.html
Премьер-министр Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог
Премьер-министр Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог - РИА Новости, 15.06.2021
Премьер-министр Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог
Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем во вторник на фоне 21-й годовщины первого межкорейского саммита призвал Пхеньян вернуться к диалогу с Сеулом, передает... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:36
2021-06-15T15:36
ким чен ын
ким чен ир
пхеньян
кндр (северная корея)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147502/23/1475022378_0:181:2998:1867_1920x0_80_0_0_16fe37653ca69d5719eec33e06039f05.jpg
СЕУЛ, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем во вторник на фоне 21-й годовщины первого межкорейского саммита призвал Пхеньян вернуться к диалогу с Сеулом, передает агентство Рёнхап."Я искренне прошу вас вернуться за стол диалога и примирения, с тем чтобы часы мира на Корейском полуострове снова пошли вперед", - заявил премьер-министр на мероприятии, посвященном 21-й годовщине первого межкорейского саммита. Сообщается, что Ким Бу Гем обращался к лидеру КНДР Ким Чен Ыну и высшим должностным лицам Пхеньяна.Годовщину первого межкорейского саммита, который состоялся 13-15 июня 2000 года между президентом Ким Дэ Чжуном и лидером КНДР Ким Чен Иром, отмечают ежегодно 15 июня.Отношения КНДР с Южной Кореей зашли в тупик после неудачных саммитов Северной Кореи и США и приостановки процесса денуклеаризации.Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Были разорваны межкорейские военные горячие линии, а также специальная линия связи между высшим руководством двух стран. КНДР также взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне.С тех пор Северная Корея по-прежнему не реагирует на неоднократные призывы Сеула и Вашингтона к возобновлению диалога, хотя и сообщалось, что в сентябре 2020 года президент Южной Кореи и Ким Чен Ын обменялись письмами. Пхеньян также не дал официальной реакции на результаты переговоров между президентами Южной Кореи и США в Вашингтоне в конце мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/kndr-1734901134.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210522/ssha-1733424069.html
пхеньян
кндр (северная корея)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147502/23/1475022378_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_8b31f2d880fd7431c98ab9c1da71ba47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ким чен ын, ким чен ир, пхеньян, кндр (северная корея), сша, в мире
Премьер-министр Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог
15:36 15.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Жаров / Перейти в фотобанкПограничники КНДР на границе с Южной Кореей
Пограничники КНДР на границе с Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Андрей Жаров
Перейти в фотобанк

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем призвал КНДР возобновить диалог

Читать ria.ru в
СЕУЛ, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем во вторник на фоне 21-й годовщины первого межкорейского саммита призвал Пхеньян вернуться к диалогу с Сеулом, передает агентство Рёнхап.
"Я искренне прошу вас вернуться за стол диалога и примирения, с тем чтобы часы мира на Корейском полуострове снова пошли вперед", - заявил премьер-министр на мероприятии, посвященном 21-й годовщине первого межкорейского саммита. Сообщается, что Ким Бу Гем обращался к лидеру КНДР Ким Чен Ыну и высшим должностным лицам Пхеньяна.
Солдат южнокорейской армии в демилитаризованной зоне в Паджу, - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 12:15В мире
КНДР обвинила США в подрыве стабильности на Корейском полуострове
Годовщину первого межкорейского саммита, который состоялся 13-15 июня 2000 года между президентом Ким Дэ Чжуном и лидером КНДР Ким Чен Иром, отмечают ежегодно 15 июня.
Отношения КНДР с Южной Кореей зашли в тупик после неудачных саммитов Северной Кореи и США и приостановки процесса денуклеаризации.
Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Были разорваны межкорейские военные горячие линии, а также специальная линия связи между высшим руководством двух стран. КНДР также взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне.
С тех пор Северная Корея по-прежнему не реагирует на неоднократные призывы Сеула и Вашингтона к возобновлению диалога, хотя и сообщалось, что в сентябре 2020 года президент Южной Кореи и Ким Чен Ын обменялись письмами. Пхеньян также не дал официальной реакции на результаты переговоров между президентами Южной Кореи и США в Вашингтоне в конце мая.
Президент США Джо Байден во время выступления в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
22 мая, 09:25В мире
Байден рассказал, при каком сценарии встретится с лидером КНДР
 
Ким Чен ЫнКим Чен ИрПхеньянКНДР (Северная Корея)СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
16:43Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:42"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
16:38В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
16:36Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
16:35Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
16:24Лидеры ЕС и США договорились о создании Совета по торговле и технологиям
16:23Полицейские под Курском спасли ребенка, которого пытался задушить мужчина
16:20Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться
16:12Роспотребнадзор отчитался о выявленных нарушениях в кафе и ресторанах
16:11Евросоюз и США создадут рабочую группу по вакцинам
Лента новостейМолния