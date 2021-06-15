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Премьер-министр Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог
Премьер-министр Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог - РИА Новости, 15.06.2021
Премьер-министр Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог
Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем во вторник на фоне 21-й годовщины первого межкорейского саммита призвал Пхеньян вернуться к диалогу с Сеулом, передает... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:36
2021-06-15T15:36
2021-06-15T15:36
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СЕУЛ, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем во вторник на фоне 21-й годовщины первого межкорейского саммита призвал Пхеньян вернуться к диалогу с Сеулом, передает агентство Рёнхап."Я искренне прошу вас вернуться за стол диалога и примирения, с тем чтобы часы мира на Корейском полуострове снова пошли вперед", - заявил премьер-министр на мероприятии, посвященном 21-й годовщине первого межкорейского саммита. Сообщается, что Ким Бу Гем обращался к лидеру КНДР Ким Чен Ыну и высшим должностным лицам Пхеньяна.Годовщину первого межкорейского саммита, который состоялся 13-15 июня 2000 года между президентом Ким Дэ Чжуном и лидером КНДР Ким Чен Иром, отмечают ежегодно 15 июня.Отношения КНДР с Южной Кореей зашли в тупик после неудачных саммитов Северной Кореи и США и приостановки процесса денуклеаризации.Летом 2020 года межкорейские отношения обострились из-за отправки анти-пхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. Были разорваны межкорейские военные горячие линии, а также специальная линия связи между высшим руководством двух стран. КНДР также взорвала межкорейский офис связи в Кэсоне.С тех пор Северная Корея по-прежнему не реагирует на неоднократные призывы Сеула и Вашингтона к возобновлению диалога, хотя и сообщалось, что в сентябре 2020 года президент Южной Кореи и Ким Чен Ын обменялись письмами. Пхеньян также не дал официальной реакции на результаты переговоров между президентами Южной Кореи и США в Вашингтоне в конце мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210531/kndr-1734901134.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210522/ssha-1733424069.html
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ким чен ын, ким чен ир, пхеньян, кндр (северная корея), сша, в мире
Премьер-министр Южной Кореи призвал КНДР возобновить диалог
Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гем призвал КНДР возобновить диалог