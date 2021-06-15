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Четыре детских сада появятся в Красноярском крае в рамках нацпроектов

Четыре детских сада появятся в Красноярском крае в рамках нацпроектов - РИА Новости, 15.06.2021

Четыре детских сада появятся в Красноярском крае в рамках нацпроектов

Более 320 объектов из 373 запланированных будут сданы в Красноярском крае уже до конца 2021 года в рамках реализации национальных проектов, среди них четыре... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:22

2021-06-15T11:22

2021-06-15T11:23

александр усс

москва

красноярский край

канск

общество

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КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Более 320 объектов из 373 запланированных будут сданы в Красноярском крае уже до конца 2021 года в рамках реализации национальных проектов, среди них четыре детских сада на территории городов Красноярска и Сосновоборска, сообщает пресс-служба правительства региона.По его данным, в этом году Красноярский край участвует в 46 федеральных проектах с общей суммой финансирования 26,4 миллиарда рублей. В том числе за счёт федерального бюджета 15 миллиардов рублей. По этому показателю край занимает 17-е место в стране, опережая в том числе Москву и Санкт-Петербург."В рамках нацпроектов в регионе запланированы работы по 373 объектам, 326 из них будут сданы до конца года. Кроме того, 278 объектов находятся в активной фазе реконструкции, ремонта, благоустройства и оснащения. Так, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию четыре детских сада (три в Красноярске и один в Сосновоборске) на 1 030 мест. Работы на двух объектах выполнены уже более чем на 40%", - говорится в сообщении.В рамках всероссийского конкурса планируется ввести пять общественных пространств в городах Назарово, Заозерный, Канск, Бородино и Кодинск. Еще 15 пространств благоустроят в рамках краевого конкурса лучших проектов. В настоящее время подрядные организации проводят демонтаж и планировку территории.Дорожные работы в 2021 году запланированы на 85 объектах - на 73 объектах регионального значения, 9 объектах городской агломерации, Высокогорском мосту через Енисей на севере региона и двух подходах к нему.По данным пресс-службы, глава краевого кабмина Юрий Лапшин отметил, что на данный момент кассовое исполнение региональных проектов составляет 7 миллиардов рублей (27% от плана). Порядка 20% запланированных результатов в рамках нацпроектов уже выполнены на 80% и более."По отдельным направлениям мы достигли плановых показателей. Но основные результаты, разумеется, увидим в конце года. Сейчас контракты заключены на 60% от общего объема средств. Уверен, основные плановые показатели по нацпроектам в текущем году будут достигнуты. Этого требует от нас губернатор края Александр Усс, жестко контролируя качество выполнения работ", - приводит пресс-служба слова Лапшина.Ранее сообщалось, что в апреле губернатор обозначил реализацию национальных проектов в крае одним из основных приоритетов политики и призвал жестко соблюдать контрольные сроки, качество работ и мероприятий. Особое внимание Усс уделяет теме реализации национальных проектов в муниципальных образованиях края, которые вносят значительный вклад в достижение целей соответствующих проектов. В том числе для этого был создан спецпроект "Губернаторский контроль", в рамках которого глава региона сам определяет маршрут поездки и отправляет на место профильных министров.

https://ria.ru/20210519/kontrol-1732971489.html

https://ria.ru/20210514/datchiki-1732333934.html

москва

красноярский край

канск

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александр усс, москва, красноярский край, канск, общество