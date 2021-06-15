https://ria.ru/20210615/detsad-1737044136.html
Четыре детских сада появятся в Красноярском крае в рамках нацпроектов
Четыре детских сада появятся в Красноярском крае в рамках нацпроектов - РИА Новости, 15.06.2021
Четыре детских сада появятся в Красноярском крае в рамках нацпроектов
Более 320 объектов из 373 запланированных будут сданы в Красноярском крае уже до конца 2021 года в рамках реализации национальных проектов, среди них четыре... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:22
2021-06-15T11:22
2021-06-15T11:23
александр усс
москва
красноярский край
канск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885566_0:0:3246:1825_1920x0_80_0_0_ec099afae947ef8713ae2b57ba0c17c3.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости. Более 320 объектов из 373 запланированных будут сданы в Красноярском крае уже до конца 2021 года в рамках реализации национальных проектов, среди них четыре детских сада на территории городов Красноярска и Сосновоборска, сообщает пресс-служба правительства региона.По его данным, в этом году Красноярский край участвует в 46 федеральных проектах с общей суммой финансирования 26,4 миллиарда рублей. В том числе за счёт федерального бюджета 15 миллиардов рублей. По этому показателю край занимает 17-е место в стране, опережая в том числе Москву и Санкт-Петербург."В рамках нацпроектов в регионе запланированы работы по 373 объектам, 326 из них будут сданы до конца года. Кроме того, 278 объектов находятся в активной фазе реконструкции, ремонта, благоустройства и оснащения. Так, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию четыре детских сада (три в Красноярске и один в Сосновоборске) на 1 030 мест. Работы на двух объектах выполнены уже более чем на 40%", - говорится в сообщении.В рамках всероссийского конкурса планируется ввести пять общественных пространств в городах Назарово, Заозерный, Канск, Бородино и Кодинск. Еще 15 пространств благоустроят в рамках краевого конкурса лучших проектов. В настоящее время подрядные организации проводят демонтаж и планировку территории.Дорожные работы в 2021 году запланированы на 85 объектах - на 73 объектах регионального значения, 9 объектах городской агломерации, Высокогорском мосту через Енисей на севере региона и двух подходах к нему.По данным пресс-службы, глава краевого кабмина Юрий Лапшин отметил, что на данный момент кассовое исполнение региональных проектов составляет 7 миллиардов рублей (27% от плана). Порядка 20% запланированных результатов в рамках нацпроектов уже выполнены на 80% и более."По отдельным направлениям мы достигли плановых показателей. Но основные результаты, разумеется, увидим в конце года. Сейчас контракты заключены на 60% от общего объема средств. Уверен, основные плановые показатели по нацпроектам в текущем году будут достигнуты. Этого требует от нас губернатор края Александр Усс, жестко контролируя качество выполнения работ", - приводит пресс-служба слова Лапшина.Ранее сообщалось, что в апреле губернатор обозначил реализацию национальных проектов в крае одним из основных приоритетов политики и призвал жестко соблюдать контрольные сроки, качество работ и мероприятий. Особое внимание Усс уделяет теме реализации национальных проектов в муниципальных образованиях края, которые вносят значительный вклад в достижение целей соответствующих проектов. В том числе для этого был создан спецпроект "Губернаторский контроль", в рамках которого глава региона сам определяет маршрут поездки и отправляет на место профильных министров.
https://ria.ru/20210519/kontrol-1732971489.html
https://ria.ru/20210514/datchiki-1732333934.html
москва
красноярский край
канск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584885566_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_e30a64324a215c2660c81cb6138fefc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр усс, москва, красноярский край, канск, общество
Четыре детских сада появятся в Красноярском крае в рамках нацпроектов
11:22 15.06.2021 (обновлено: 11:23 15.06.2021)
Четыре детсада появятся в Красноярском крае в рамках реализации нацпроектов до конца 2021 года
КРАСНОЯРСК, 15 июн - РИА Новости.
Более 320 объектов из 373 запланированных будут сданы в Красноярском крае
уже до конца 2021 года в рамках реализации национальных проектов, среди них четыре детских сада на территории городов Красноярска
и Сосновоборска
, сообщает пресс-служба правительства региона.
По его данным, в этом году Красноярский край участвует в 46 федеральных проектах с общей суммой финансирования 26,4 миллиарда рублей. В том числе за счёт федерального бюджета 15 миллиардов рублей. По этому показателю край занимает 17-е место в стране, опережая в том числе Москву
и Санкт-Петербург
.
"В рамках нацпроектов в регионе запланированы работы по 373 объектам, 326 из них будут сданы до конца года. Кроме того, 278 объектов находятся в активной фазе реконструкции, ремонта, благоустройства и оснащения. Так, в текущем году планируется ввести в эксплуатацию четыре детских сада (три в Красноярске и один в Сосновоборске) на 1 030 мест. Работы на двух объектах выполнены уже более чем на 40%", - говорится в сообщении.
В рамках всероссийского конкурса планируется ввести пять общественных пространств в городах Назарово
, Заозерный
, Канск
, Бородино
и Кодинск
. Еще 15 пространств благоустроят в рамках краевого конкурса лучших проектов. В настоящее время подрядные организации проводят демонтаж и планировку территории.
Дорожные работы в 2021 году запланированы на 85 объектах - на 73 объектах регионального значения, 9 объектах городской агломерации, Высокогорском мосту через Енисей на севере региона и двух подходах к нему.
По данным пресс-службы, глава краевого кабмина Юрий Лапшин отметил, что на данный момент кассовое исполнение региональных проектов составляет 7 миллиардов рублей (27% от плана). Порядка 20% запланированных результатов в рамках нацпроектов уже выполнены на 80% и более.
"По отдельным направлениям мы достигли плановых показателей. Но основные результаты, разумеется, увидим в конце года. Сейчас контракты заключены на 60% от общего объема средств. Уверен, основные плановые показатели по нацпроектам в текущем году будут достигнуты. Этого требует от нас губернатор края Александр Усс
, жестко контролируя качество выполнения работ", - приводит пресс-служба слова Лапшина.
Ранее сообщалось, что в апреле губернатор обозначил реализацию национальных проектов в крае одним из основных приоритетов политики и призвал жестко соблюдать контрольные сроки, качество работ и мероприятий. Особое внимание Усс уделяет теме реализации национальных проектов в муниципальных образованиях края, которые вносят значительный вклад в достижение целей соответствующих проектов. В том числе для этого был создан спецпроект "Губернаторский контроль", в рамках которого глава региона сам определяет маршрут поездки и отправляет на место профильных министров.