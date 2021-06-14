https://ria.ru/20210614/vaktsiny-1736911612.html

Роспотребнадзор рассказал, влияют ли вакцины на возможность иметь детей

Роспотребнадзор рассказал, влияют ли вакцины на возможность иметь детей - РИА Новости, 14.06.2021

Роспотребнадзор рассказал, влияют ли вакцины на возможность иметь детей

Роспотребнадзор напомнил гражданам о том, что российские вакцины против коронавируса не влияют на способность иметь детей, сообщается на сайте надзорного... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T04:22

2021-06-14T04:22

2021-06-14T04:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил гражданам о том, что российские вакцины против коронавируса не влияют на способность иметь детей, сообщается на сайте надзорного ведомства.Отмечается, что нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса, может повлиять на способность иметь детей.Роспотребнадзор подчеркивает, что у людей, которые выздоравливают после коронавируса, развивается естественный иммунитет к нему, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится. Вакцины обеспечивают более надежную защиту, поэтому рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания.Добавляется, что ведется постоянное наблюдение за изменчивостью вируса. Если будет доказано, что какая-либо из вакцин менее эффективна против одного или нескольких из этих вариантов, можно будет изменить состав вакцин для защиты от них."Но в то же время важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса. Кроме того, очень важно соблюдать социальную дистанцию, носить маски, мыть руки и своевременно обращаться за медицинской помощью", - указывает Роспотребнадзор.Ситуация с распространением коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге резко усложнилась. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в субботу, количество вновь выявленных заболевших подскочило до пиковых значений, тяжело болеют многие люди среднего возраста и молодые. В связи с этим было решено объявить нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Также мэр заявил о необходимости ускорить темпы вакцинации. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в свою очередь также сообщил, что число заболевших в городе растет, и ввел новые ограничения.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что формирование именно коллективного иммунитета является основополагающим для блокирования распространения заболевания. Для формирования коллективного иммунитета нужно вакцинировать 60-70% населения.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество