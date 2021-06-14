https://ria.ru/20210614/ukraina-1737001825.html

В Киеве раскритиковали "абстрактные заявления" о перспективах в НАТО

В Киеве раскритиковали "абстрактные заявления" о перспективах в НАТО - РИА Новости, 15.06.2021

В Киеве раскритиковали "абстрактные заявления" о перспективах в НАТО

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украину не... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-14T23:28

2021-06-14T23:28

2021-06-15T07:02

алексей арестович

брюссель

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КИЕВ, 14 июн - РИА Новости. Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украину не устраивают абстрактные заявления о перспективах в НАТО, нужны конкретные даты получения плана действий по членству в альянсе.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.По его словам, Украина продолжит работать над выполнением задания для членства в Альянсе.Арестович добавил, что Украина ожидает больше конкретики о перспективах членства в НАТО после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. "Потому что до конца, как мне кажется, президент Байден не сформировал свое отношение к Путину и к политике, которую будет проводить по отношению к России", - сказал он.Российско-американская встреча на высшем уровне состоится 16 июня в Женеве. Она станет первой с 2018 года, когда российский лидер Владимир Путин провел в Хельсинки переговоры с Дональдом Трампом, предшественником Джо Байдена на посту президента США.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.125335142381299

https://ria.ru/20210614/bayden-1737000208.html

https://ria.ru/20210614/ukraina-1737000992.html

брюссель

грузия

киев

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алексей арестович , брюссель, нато, грузия, киев, в мире