https://ria.ru/20210610/ukraina-1736480902.html

В Киеве оценили слова Путина о ракетах после вступления Украины в НАТО

В Киеве оценили слова Путина о ракетах после вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 10.06.2021

В Киеве оценили слова Путина о ракетах после вступления Украины в НАТО

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал предсказуемыми слова президента России Владимира Путина о вступлении Украины в НАТО, считает... РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T15:41

2021-06-10T15:41

2021-06-10T17:00

россия

верховная рада украины

нато

владимир путин

андерс фог расмуссен

днепропетровск

харьков

в мире

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КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал предсказуемыми слова президента России Владимира Путина о вступлении Украины в НАТО, считает их направленными на внутреннюю российскую аудиторию.Рассуждая о "красной линии" для России, в среду Путин отметил, что если Украина станет членом объединения, то подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее 7-10 минут."Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее", - сказал Подоляк в комментарии агентству УНИАН в четверг.В офисе Зеленского расценивают заявление Путина о "красных линиях" как сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами, которые должны состояться в ближайшие недели."Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще", - считает Подоляк.По его словам, Украина всегда говорит о комплексе мер под названием безопасность, и считает, что именно альянс может дать Киеву дополнительные гарантии, "исходя из практики последних лет".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210610/politika-1736434378.html

https://ria.ru/20210610/kompensatsiya-1736442886.html

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днепропетровск

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россия, верховная рада украины, нато, владимир путин, андерс фог расмуссен, днепропетровск, харьков, в мире