В Киеве оценили слова Путина о ракетах после вступления Украины в НАТО
15:41 10.06.2021 (обновлено: 17:00 10.06.2021)
КИЕВ, 10 июн - РИА Новости. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал предсказуемыми слова президента России Владимира Путина о вступлении Украины в НАТО, считает их направленными на внутреннюю российскую аудиторию.
Рассуждая о "красной линии" для России, в среду Путин отметил, что если Украина станет членом объединения, то подлетное время ракет от Харькова или Днепропетровска до центральной части России составит менее 7-10 минут.
"Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее", - сказал Подоляк в комментарии агентству УНИАН в четверг.
В офисе Зеленского расценивают заявление Путина о "красных линиях" как сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами, которые должны состояться в ближайшие недели.
"Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще", - считает Подоляк.
По его словам, Украина всегда говорит о комплексе мер под названием безопасность, и считает, что именно альянс может дать Киеву дополнительные гарантии, "исходя из практики последних лет".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.