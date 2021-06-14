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Дело Наполеончика: как медик из Краснодара устроил теракт в СССР

Дело Наполеончика: как медик из Краснодара устроил теракт в СССР - РИА Новости, 14.06.2021

Дело Наполеончика: как медик из Краснодара устроил теракт в СССР

"Ненавижу высоких людей" — ровно 50 лет назад в Краснодаре взорвался автобус со студентами, инженерами и рабочими. Десять человек погибли, около ста получили... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T08:00

2021-06-14T08:00

2021-06-14T08:04

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. "Ненавижу высоких людей" — ровно 50 лет назад в Краснодаре взорвался автобус со студентами, инженерами и рабочими. Десять человек погибли, около ста получили ранения. Спустя месяц активных поисков оперативники вышли на 32-летнего выпускника мединститута Петра Волынского. Мотивы, толкнувшие его на преступление, удивили даже бывалых следователей.Последний рейсУтром 14 июня 1971-го, как всегда по понедельникам, в городском транспорте Краснодара было не протолкнуться: студенты спешили на учебу, преподаватели — в школы и институты, рабочие — на заводы. В автобус № 1 протиснулся невысокий мужчина с чемоданом и, проехав несколько остановок, вышел. Никто не обратил внимания на то, что багаж он оставил в салоне — точно над заполненным до отказа бензобаком. Через пару минут прогремел мощный взрыв."Пять человек погибли на месте, в том числе супруга моего коллеги, — рассказывает РИА Новости экс-оперуполномоченный Управления КГБ по Краснодарскому краю, подполковник ФСБ в отставке Анатолий Рыбалкин. — Десятки получили серьезные осколочные ранения, еще пятеро потом умерли в больнице. Зрелище, конечно, было жуткое: обгоревшие тела, кричащие от боли и ужаса пассажиры". К месту взрыва съехались все экстренные службы города и партийное руководство края — с ЧП такого масштаба в те годы не сталкивались. Поскольку статьи "Терроризм" в Уголовном кодексе РСФСР не существовало, преступление квалифицировали как "Умышленное убийство". На поиски подозреваемых бросили весь личный состав краевого управления МВД, КГБ и прокуратуры. Опросив шокированных пассажиров и свидетелей, изучив взорванный и сгоревший автобус, криминалисты сделали первые выводы: в салоне сработало самодельное взрывное устройство, начиненное подшипниками и подключенное к часовому механизму. Следственно-оперативная группа рассматривала несколько версий, в том числе месть городскому автотранспортному предприятию какого-нибудь уволенного сотрудника и личные счеты с кем-то из пассажиров. Первым делом проверили жителей города, так или иначе знакомых со взрывным делом. В список из более чем тысячи человек включили военных, работников карьеров и шахт, а также психически больных, склонных к пиромании. У всех проверяли алиби.Маленький человекВ поле зрения силовиков попал выпускник мединститута Петр Волынский, в квартире которого по стечению обстоятельств еще несколько лет назад снимал комнату следователь КГБ Кирилл Черниченко. Он-то и сообщил в оперативный штаб, что Волынского стоит проверить — еще студентом тот вел себя довольно странно. Например, подвешивал на подоконник алюминиевые тарелки на случай, если кто-то попытается залезть в квартиру. А жил "бдительный" молодой человек на пятом этаже."Выяснилось, что Черниченко уже тогда доложил об этом куратору мединститута по линии КГБ, — вспоминает Рыбалкин. — Профессору кафедры психиатрического отделения дали поручение присмотреться к студенту. На лекции он стал задавать Волынскому разные вопросы, в том числе провокационные. Тот понял, что это неспроста, и затаил обиду".Из газового баллончика Волынский сделал бомбу и как-то вечером прикрепил ее у профессорской квартиры. Поскольку дверь открывалась внутрь, взрывное устройство должно было сработать, когда преподаватель потянет за ручку и сдернет чеку.К счастью, к педагогу пришли гости. Увидев эту подозрительную конструкцию, вызвали милиционеров. Те аккуратно сняли взрывное устройство и выбросили в реку. В том, кто и почему его установил, разбираться не стали. Рыбалкин уверен, что если бы сотрудники МВД не отнеслись к этому делу халатно, то трагедии можно было бы избежать.Волынский тем временем окончил институт и получил направление в районную поликлинику. Вскоре оттуда стали поступать жалобы на нового врача. Он использовал какие-то очень сомнительные методы лечения: например, прижигал больным пальцы газовой горелкой. В итоге специально созванная комиссия лишила Волынского медицинской практики и ему пришлось устроиться на стройку."В голове у него вызревала мысль, что низкорослых людей — а сам он был метр шестьдесят — угнетают. Дескать, всем заправляют высокие, — рассказывает Рыбалкин. — И он затаил злобу на тех, кто выше его. Разработал устав так называемой партии низкорослых и приступил к вербовке".Видя на улице невысокого человека, Волынский подходил к нему и предлагал вступить в организацию. Большинство смотрели на него как на сумасшедшего, однако нашлись и те, кто примкнул к необычной "партии". Впрочем, они быстро поняли, что их лидер настроен решительно, собирается прибегнуть к насилию, и отстранились от этой "общественной инициативы". К сожалению, никому не сообщили о новом "мессии"."Умный" шизофреник"Ничего этого мы, разумеется, не знали, но взяли Волынского в оборот, — продолжает бывший оперативник. — К нашему несчастью, одна из пассажирок взорванного автобуса училась с Петром в институте и с полной уверенностью заявила, что в салоне в то утро подозреваемого не было. Мы переключились на другие версии".Когда расследование зашло в тупик, оперативники повторно допросили выживших пассажиров. И один из них вспомнил, что незадолго до взрыва в салон заходил невысокий молодой человек в кепке.За Волынским тут же установили круглосуточное наблюдение. Решили также обыскать квартиру. Негласно. Пока подозреваемый был на работе, у него дома нашли много интересного: тетрадь со схемой взрывного устройства, металлические детали, устав "партии низкорослых" и список ее участников. Всех допросили. На этот раз сомнений в том, что автобус взорвал именно Волынский, прозванный силовиками Наполеончиком, не было, однако требовалось выяснить, нет ли у него подельников."И тут "наружка" доложила, что Волынский с чемоданом в руке направляется к зданию железнодорожного вокзала, — говорит Рыбалкин. — Опасаясь нового взрыва, штаб велел его задержать. Опера быстро схватили Наполеончика под руки и посадили в машину. Сработали четко — никто из прохожих даже ничего не понял".Во время расследования установили, что до теракта в автобусе Волынский пытался взорвать кинотеатр, но бдительная вахтерша не пропустила человека с подозрительным чемоданом.Суд признал Волынского виновным, однако высшей меры наказания ему удалось избежать — медики диагностировали у него шизофрению и отправили на принудительное лечение."Хоть он и был психически болен, дураком его не назовешь, — отмечает экс-сотрудник КГБ. — Преступления он планировал очень тщательно и грамотно. Например, детали для взрывного устройства заказывал на разных предприятиях, чтобы не вызвать подозрения. Когда мы опрашивали токарей заводов, те в один голос твердили, что понятия не имели, зачем Петр просил выточить ту или иную деталь".Дальнейшая судьба Наполеончика неизвестна. По одним данным, он умер несколько лет назад, по другим — до сих пор находится в психиатрической больнице. По словам Рыбалкина, недавно проходила информация, что человека, похожего на Волынского, видели пассажиры одной из краснодарских электричек.

https://ria.ru/20210109/terrorizm-1591588102.html

https://ria.ru/20200511/1571181825.html

https://ria.ru/20200116/1563462551.html

https://ria.ru/20190725/1556844271.html

https://ria.ru/20190124/1549792651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рсфср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), краснодар, краснодарский край, происшествия