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Биография Александра Сокурова

Биография Александра Сокурова - РИА Новости, 14.06.2021

Биография Александра Сокурова

Российский режиссер Александр Николаевич Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвиха Иркутской области (ныне местность затоплена искусственным озером) РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T00:39

2021-06-14T00:39

2021-06-14T00:39

ника

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александр сокуров

справки

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Российский режиссер Александр Николаевич Сокуров родился 14 июня 1951 года в деревне Подорвиха Иркутской области (ныне местность затоплена искусственным озером) в семье военного, участника Великой Отечественной войны. В детстве Александр переезжал с родителями с места на место: учиться в школе начал в городе Легнице в Польше, окончил – в городе Красноводске (ныне Туркменбашы) в Туркмении. В 1974 году Сокуров окончил исторический факультет Горьковского государственного университета (ныне Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского).Во время учебы в университете работал в редакции художественного вещания Горьковского телевидения помощником режиссера, затем ассистентом режиссера. В 19 лет дебютировал как режиссер, за годы работы на Горьковском телевидении создал несколько телевизионных фильмов и ряд телевизионных программ прямого эфира.В 1975 году поступил во ВГИК (мастерская документального кино Александра Згуриди), который окончил в 1979 году, сдав экзамены экстерном на год раньше срока из-за конфликта с администрацией института и руководством Госкино: его студенческие кинематографические работы категорически не принимались, его обвиняли в формализме и в антисоветских настроениях. Первая художественная картина Сокурова "Одинокий голос человека" (1978) по мотивам повести писателя Андрея Платонова, позже получившая ряд фестивальных наград, не была засчитана руководством ВГИКа в качестве диплома.В 1980 году по рекомендации режиссера Андрея Тарковского Сокуров был зачислен в штат киностудии "Ленфильм", параллельно сотрудничал с Ленинградской студией документальных фильмов. Но ни одна из его картин не была разрешена советской цензурой к показу. Только в конце 1980-х годов ряд снятых Сокуровым фильмов вышли в прокат и представляли русское кино на многих международных кинофестивалях, среди них игровые фильмы "Одинокий голос человека" (1978-1987), "Скорбное бесчувствие" (1983-1987), "Ампир" (1986), документальные - "Альтовая соната. Дмитрий Шостакович" (1981), "И ничего больше" (1982-1987), "Жертва вечерняя" (1984-1987), "Элегия" (1986) и др.В 1988 году Сокуров снял "Дни затмения" (1988) по мотивам прозы братьев Стругацких, в 1989 году – фильм "Спаси и сохрани" (1989) по роману Гюстава Флобера "Мадам Бовари", в 1990-е годы – игровую тетралогию о сущности жизни и смерти: "Круг второй" (1990) – "Камень" (1992) – "Тихие страницы" (1993) – "Мать и сын" (1996). В середине 1990-х годов Сокуров работал в Японии, снял фильмы "Восточная элегия" (1996) и "Смиренная жизнь" (1997).Интерес критики и зрителей вызвал неординарный проект Сокурова "Русский ковчег" (2002) и картина "Отец и сын" (2003). В 2007 году вышел фильм Сокурова "Александра" с оперной певицей Галиной Вишневской в главной роли, картина была участником основной программы МКФ в Канне.Александр Сокуров – режиссер исторической тетралогии о природе власти, в которую входят картины "Молох" (1999, об Адольфе Гитлере), "Телец" (2000, о Владимире Ленине), "Солнце" (2005, о японском императоре Хирохито) и "Фауст" (2011, по первой части одноименной поэмы Иоганна Гете).Среди документальных фильмов режиссера 1990-2000-х годов – "Беседы с Солженицыным" (1998), "Элегия дороги" (2001), "Петербургский дневник. Моцарт. Реквием" (2005), "Элегия жизни. Ростропович. Вишневская" (2007), "Читаем блокадную книгу" (2009), "Интонация" (2009), а также сериалы "Ленинградская ретроспектива (1957-1990)" (1990) и "Духовные голоса" (1995). В 2015 году в Венеции состоялась мировая премьера картины Сокурова "Франкофония", представляющая собой синтез документального и игрового кино, использование компьютерной графики, фотографий, хроники, а также восстановление исторических событий с помощью актеров.Для большинства своих фильмов Сокуров сам написал сценарии, а в кинолентах "Ампир", "Телец" и "Солнце" он выступил и в роли оператора.Ожидается выход фильма "Гирокастра" о судьбе советских женщин, переехавших в Албанию в 1950-х годах, когда после разрыва отношений с СССР многие из них были репрессированы. Александр Сокуров выступил как художественный руководитель проекта.На основе съемочной группы Сокурова на "Ленфильме" создана студия "Берег". В 1998-1999 годах он вел на Петербургском телевидении цикл передач "Остров Сокурова", в которых поднимались вопросы о месте кинематографа в современной культуре. В 2010 году в Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ) была открыта мастерская режиссера, в 2015 году состоялся выпуск студентов. Среди его учеников - Кантемир Балагов, Владимир Битоков, Александр Золотухин, работы которых были отмечены призами Каннского фестиваля, российского кинофестиваля "Кинотавр", Берлинского международного кинофестиваля.В 2019 году Сокуров открыл режиссерскую мастерскую в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.Режиссер входит в Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.Александр Сокуров – народный артист РФ (2004), заслуженный деятель искусств РФ (1997). Лауреат Государственной премии РФ (1996, 2001, 2014).Среди иностранных наград режиссера – премия Святого Престола (Ватикан) "Человек Третьего тысячелетия", премия имени Витторио де Сика (государственная премия Италии), японский орден Восходящего солнца. В 1995 году по решению Европейской Киноакадемии имя Александра Сокурова включено в число ста лучших режиссеров мирового кино. Среди кинематографических наград режиссера – приз Берлинского международного кинофестиваля (1988), приз FIPRESCI Каннского международного кинофестиваля (2003), награды Московского международного кинофестиваля (1987, 1997 – три), кинофестивалей в Локарно (1987, 2006), Монреале (1989), в Роттердаме (1991, две), Венецианского кинофестиваля (2011, 2015) и др. В 2017 году Александр Сокуров получил премию Европейской киноакадемии "За жизненные достижения".Александр Сокуров является обладателем наград российских кинофестивалей "Кинотавр" (1997), "Виват кино России!" (1997, 1999), премий "Золотой Овен" (2002). Он трижды был удостоен премии "Ника" - за 2001 год, за 2012 год, и за 2016 год.В 2017 году он был удостоен приза за выдающийся вклад в педагогику Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня".В 2020 году режиссер получил премию "Белый слон" имени Мирона Черненко - бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков России - "за честь и достоинство".Лауреат премии правительства Санкт-Петербурга за 2007 год.Кавалер ордена "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой" (2016).Почетный гражданин Петербурга (2012).Почетный гражданин Венеции и Неаполя (Италия).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ника, россия, вгик, ленфильм, александр сокуров, справки