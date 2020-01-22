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Культура
2020-01-22T19:57+0300
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Сокуров получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон"
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РИА Новости

Сокуров получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон"

19:57 22.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров
Российский кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Российский кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров получил премию "Белый слон" имени Мирона Черненко - бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков России - "за честь и достоинство", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии проходит в Московском Доме кино. Сокуров на мероприятии отсутствовал, но прислал обращение, в котором высказал удивление, что гильдия обратила на него внимание, так как он несколько лет не снимает картин. Режиссер предположил, что внимание критиков привлекла его общественная деятельность
"Сердечно благодарю вас всех", - сказал Сокуров.
Сценарист, режиссер педагог и общественный деятель, Сокуров является автором фильмов "Русский ковчег", "Молох", "Фауст", "Солнце", "Франкофония" и других художественных и документальных картин.
Билли Айлиш
9 января, 18:24Культура
На вручении премии "Грэмми" выступят Билли Айлиш и Aerosmith
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КультураНовости культурыГильдия киноведов и кинокритиков РоссииАлександр СокуровРоссияОбщество
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