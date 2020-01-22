Сокуров получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон"

Церемония вручения премии проходит в Московском Доме кино. Сокуров на мероприятии отсутствовал, но прислал обращение, в котором высказал удивление, что гильдия обратила на него внимание, так как он несколько лет не снимает картин. Режиссер предположил, что внимание критиков привлекла его общественная деятельность