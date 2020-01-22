Сокуров получил премию Гильдии киноведов и кинокритиков "Белый слон"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Режиссер Александр Сокуров получил премию "Белый слон" имени Мирона Черненко - бывшего президента Гильдии киноведов и кинокритиков России - "за честь и достоинство", передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения премии проходит в Московском Доме кино. Сокуров на мероприятии отсутствовал, но прислал обращение, в котором высказал удивление, что гильдия обратила на него внимание, так как он несколько лет не снимает картин. Режиссер предположил, что внимание критиков привлекла его общественная деятельность
"Сердечно благодарю вас всех", - сказал Сокуров.
Сценарист, режиссер педагог и общественный деятель, Сокуров является автором фильмов "Русский ковчег", "Молох", "Фауст", "Солнце", "Франкофония" и других художественных и документальных картин.