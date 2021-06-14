https://ria.ru/20210614/samokat-1736948186.html

Упавшего с самоката главу Кисловодска перевели на лечение в Москву

Упавшего с самоката главу Кисловодска перевели на лечение в Москву - РИА Новости, 14.06.2021

Упавшего с самоката главу Кисловодска перевели на лечение в Москву

Транспортировка в Москву прооперированного после падения с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова прошла успешно, он находится на лечении в... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:56

2021-06-14T14:56

2021-06-14T15:28

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владимир владимиров

здоровье - общество

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НАЛЬЧИК, 14 июн - РИА Новости. Транспортировка в Москву прооперированного после падения с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова прошла успешно, он находится на лечении в госпитале имени Бурденко, его состояние стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.В субботу губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что глава города Кисловодск неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Курбатову провели хирургическую операцию, он находился в реанимации. В воскресенье мэрия Кисловодска сообщила, что состояние главы города стабилизировалось, но остается тяжелым. Врачи ввели его в искусственную кому, было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко."Транспортировка в Москву спецбортом прошла успешно, ухудшения состояния Курбатова нет. Он по-прежнему находится в искусственной коме, в стабильно тяжелом состоянии. Необходимости во второй операции нет, врачи госпиталя имени Бурденко наблюдают за ним", - сказал собеседник агентства.Курбатов, которому 51 год, возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.Тема травматизма с участием электросамокатов и необходимость ограничения их скорости в последнее время широко обсуждаются в обществе. Так, в Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на электросамокатах в общественных пространствах 15 километрами в час.В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с кикшеринговыми компаниями, которое предусматривает, в частности, полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость электросамокатов ограничивается до 10 километров в час. Ограничение скорости до 10 километров действует до 12 июля, с 13 июля скорость на этих участках будет ограничена 15 километрами в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов - 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним, а также пьяным.

https://ria.ru/20210613/kurbatov-1736833866.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/kurbatov-1736890283.html

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россия, владимир владимиров, здоровье - общество, москва, кисловодск, общество