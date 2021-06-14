Упавшего с самоката главу Кисловодска перевели на лечение в Москву
14:56 14.06.2021 (обновлено: 15:28 14.06.2021)
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации / Мэр Кисловодска Александр Курбатов
Упавшего с самоката главу Кисловодска Курбатова перевели на лечение в Москву
НАЛЬЧИК, 14 июн - РИА Новости. Транспортировка в Москву прооперированного после падения с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова прошла успешно, он находится на лечении в госпитале имени Бурденко, его состояние стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
В субботу губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что глава города Кисловодск неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Курбатову провели хирургическую операцию, он находился в реанимации. В воскресенье мэрия Кисловодска сообщила, что состояние главы города стабилизировалось, но остается тяжелым. Врачи ввели его в искусственную кому, было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.
"Транспортировка в Москву спецбортом прошла успешно, ухудшения состояния Курбатова нет. Он по-прежнему находится в искусственной коме, в стабильно тяжелом состоянии. Необходимости во второй операции нет, врачи госпиталя имени Бурденко наблюдают за ним", - сказал собеседник агентства.
Курбатов, которому 51 год, возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.
Тема травматизма с участием электросамокатов и необходимость ограничения их скорости в последнее время широко обсуждаются в обществе. Так, в Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на электросамокатах в общественных пространствах 15 километрами в час.
В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с кикшеринговыми компаниями, которое предусматривает, в частности, полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость электросамокатов ограничивается до 10 километров в час. Ограничение скорости до 10 километров действует до 12 июля, с 13 июля скорость на этих участках будет ограничена 15 километрами в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов - 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним, а также пьяным.
13 июня, 21:39В РоссииМэра Кисловодска переводят на лечение в Москву