Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210614/samokat-1736948186.html
Упавшего с самоката главу Кисловодска перевели на лечение в Москву
Упавшего с самоката главу Кисловодска перевели на лечение в Москву - РИА Новости, 14.06.2021
Упавшего с самоката главу Кисловодска перевели на лечение в Москву
Транспортировка в Москву прооперированного после падения с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова прошла успешно, он находится на лечении в... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T14:56
2021-06-14T15:28
россия
владимир владимиров
здоровье - общество
москва
кисловодск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579471380_0:73:1201:749_1920x0_80_0_0_94952e4b5de94bb3022a1d43ac3751ca.jpg
НАЛЬЧИК, 14 июн - РИА Новости. Транспортировка в Москву прооперированного после падения с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова прошла успешно, он находится на лечении в госпитале имени Бурденко, его состояние стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.В субботу губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что глава города Кисловодск неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Курбатову провели хирургическую операцию, он находился в реанимации. В воскресенье мэрия Кисловодска сообщила, что состояние главы города стабилизировалось, но остается тяжелым. Врачи ввели его в искусственную кому, было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко."Транспортировка в Москву спецбортом прошла успешно, ухудшения состояния Курбатова нет. Он по-прежнему находится в искусственной коме, в стабильно тяжелом состоянии. Необходимости во второй операции нет, врачи госпиталя имени Бурденко наблюдают за ним", - сказал собеседник агентства.Курбатов, которому 51 год, возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.Тема травматизма с участием электросамокатов и необходимость ограничения их скорости в последнее время широко обсуждаются в обществе. Так, в Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на электросамокатах в общественных пространствах 15 километрами в час.В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с кикшеринговыми компаниями, которое предусматривает, в частности, полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость электросамокатов ограничивается до 10 километров в час. Ограничение скорости до 10 километров действует до 12 июля, с 13 июля скорость на этих участках будет ограничена 15 километрами в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов - 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним, а также пьяным.
https://ria.ru/20210613/kurbatov-1736833866.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210613/kurbatov-1736890283.html
россия
москва
кисловодск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579471380_0:0:1201:902_1920x0_80_0_0_2f7b0f1ee2f0928727afd8b29c79a523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир владимиров, здоровье - общество, москва, кисловодск, общество
Упавшего с самоката главу Кисловодска перевели на лечение в Москву
14:56 14.06.2021 (обновлено: 15:28 14.06.2021)
 
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации / Мэр Кисловодска Александр Курбатов
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /

Упавшего с самоката главу Кисловодска Курбатова перевели на лечение в Москву

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 14 июн - РИА Новости. Транспортировка в Москву прооперированного после падения с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова прошла успешно, он находится на лечении в госпитале имени Бурденко, его состояние стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии города.
В субботу губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что глава города Кисловодск неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Курбатову провели хирургическую операцию, он находился в реанимации. В воскресенье мэрия Кисловодска сообщила, что состояние главы города стабилизировалось, но остается тяжелым. Врачи ввели его в искусственную кому, было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 11:30
Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска
"Транспортировка в Москву спецбортом прошла успешно, ухудшения состояния Курбатова нет. Он по-прежнему находится в искусственной коме, в стабильно тяжелом состоянии. Необходимости во второй операции нет, врачи госпиталя имени Бурденко наблюдают за ним", - сказал собеседник агентства.
Курбатов, которому 51 год, возглавляет Кисловодск с конца 2015 года.
Тема травматизма с участием электросамокатов и необходимость ограничения их скорости в последнее время широко обсуждаются в обществе. Так, в Совфеде предложили продавать в РФ электросамокаты со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на электросамокатах в общественных пространствах 15 километрами в час.
В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с кикшеринговыми компаниями, которое предусматривает, в частности, полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость электросамокатов ограничивается до 10 километров в час. Ограничение скорости до 10 километров действует до 12 июля, с 13 июля скорость на этих участках будет ограничена 15 километрами в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов - 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним, а также пьяным.
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13 июня, 21:39В России
Мэра Кисловодска переводят на лечение в Москву
 
РоссияВладимир ВладимировЗдоровье - ОбществоМоскваКисловодскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Трое граждан Киргизии пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске
09:16В Новосибирске задержали директора сгоревшей АЗС
09:14Афганские силовики за сутки ликвидировали 160 талибов
09:14Прокуратура Кузбасса проверит фабрику, где при пожаре погибла крановщица
09:11Ушаков рассказал об организации саммита Россия — США в Женеве
09:08В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:06Московский COVID-госпиталь вышел в финал премии MIPIM Awards
09:06В Кремле раскрыли подробности подготовки саммита Россия — США
09:06В Кремле с оптимизмом смотрят на саммит Россия — США, заявил Ушаков
09:04Путин и Байден могут обсудить ситуацию с Навальным и Белоруссию
09:03В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
09:00Программируемое сердце. Найден неожиданный способ лечения миокарда
08:57Алиев официально встретит Эрдогана в Шуше, сообщил источник
08:55Экс-президент Молдавии рассказал о работе агентов влияния в стране
08:48В Кузбассе локализовали пожар на обогатительной фабрике
08:41На одной из шахт в ЛНР начался пожар
08:37Японский космический турист начал в России подготовку к полету на МКС
08:34Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:32"Росасфальт" предложил штрафовать за шипованную резину летом
08:25В Кузбассе умерла пострадавшая при пожаре на обогатительной фабрике
Лента новостейМолния