https://ria.ru/20210614/samara-1736984349.html

В Самаре стартовал конкурс президентского фонда культурных инициатив

В Самаре стартовал конкурс президентского фонда культурных инициатив - РИА Новости, 14.06.2021

В Самаре стартовал конкурс президентского фонда культурных инициатив

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник на заседании комиссии Госсовета по культуре, которое прошло в Самаре, объявил о старте конкурса... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T19:47

2021-06-14T19:47

2021-06-14T20:17

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дмитрий азаров

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САМАРА, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник на заседании комиссии Госсовета по культуре, которое прошло в Самаре, объявил о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив, сообщила пресс-служба правительства региона.В понедельник, 14 июня, в Самаре состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению "Культура", которую возглавляет Азаров. Члены рабочей группы, среди которых главы регионов, руководство Минкультуры РФ, парламентарии, руководители крупнейших музеев страны, деятели культуры и искусств, обсудили вопросы развития креативной индустрии и реализации культурных инициатив на берегу Волги во время проведения фестиваля набережных "ВолгаФест-2021"."Во время оглашения ежегодного послания глава государства Владимир Путин инициировал создание президентского фонда культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе будет профинансировано более полутора тысяч креативных команд страны. О приеме заявок во время заседания объявил Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, по итогам конкурса будет распределено 3,5 миллиарда рублей, прием заявок начинается 15 июня и продлится до 30 июля."Приглашаю все регионы к активному участию в подаче заявок. Хочу пожелать успехов всем, потому что знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны всем жителям страны, а некоторые – и далеко за пределами нашей Родины", – цитирует Азарова пресс-служба."Президентский фонд культурных инициатив поможет поддержать многие региональные практики. Это очень важно, потому что от этого зависит, останутся ли творческие люди в регионах или будут перетекать в Москву и Санкт-Петербург, где более развиты культурные и креативные индустрии", – приводит пресс-служба слова заместителя начальника управления президента России по общественным проектам администрации президента РФ Александра Журавского.Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что подавать заявки на конкурс могут некоммерческие и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения культуры. Заявки будут приниматься по восьми тематическим направлениям, итоги конкурса будут подведены 15 сентября.

https://ria.ru/20210608/gerbariy-1736092239.html

https://ria.ru/20210514/obrazovanie-1732272432.html

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россия, александр журавский, дмитрий азаров, москва, самарская область