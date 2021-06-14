https://ria.ru/20210614/samara-1736984349.html
В Самаре стартовал конкурс президентского фонда культурных инициатив
В Самаре стартовал конкурс президентского фонда культурных инициатив - РИА Новости, 14.06.2021
В Самаре стартовал конкурс президентского фонда культурных инициатив
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник на заседании комиссии Госсовета по культуре, которое прошло в Самаре, объявил о старте конкурса... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:47
2021-06-14T19:47
2021-06-14T20:17
россия
александр журавский
дмитрий азаров
москва
самарская область
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САМАРА, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник на заседании комиссии Госсовета по культуре, которое прошло в Самаре, объявил о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив, сообщила пресс-служба правительства региона.В понедельник, 14 июня, в Самаре состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению "Культура", которую возглавляет Азаров. Члены рабочей группы, среди которых главы регионов, руководство Минкультуры РФ, парламентарии, руководители крупнейших музеев страны, деятели культуры и искусств, обсудили вопросы развития креативной индустрии и реализации культурных инициатив на берегу Волги во время проведения фестиваля набережных "ВолгаФест-2021"."Во время оглашения ежегодного послания глава государства Владимир Путин инициировал создание президентского фонда культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе будет профинансировано более полутора тысяч креативных команд страны. О приеме заявок во время заседания объявил Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, по итогам конкурса будет распределено 3,5 миллиарда рублей, прием заявок начинается 15 июня и продлится до 30 июля."Приглашаю все регионы к активному участию в подаче заявок. Хочу пожелать успехов всем, потому что знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны всем жителям страны, а некоторые – и далеко за пределами нашей Родины", – цитирует Азарова пресс-служба."Президентский фонд культурных инициатив поможет поддержать многие региональные практики. Это очень важно, потому что от этого зависит, останутся ли творческие люди в регионах или будут перетекать в Москву и Санкт-Петербург, где более развиты культурные и креативные индустрии", – приводит пресс-служба слова заместителя начальника управления президента России по общественным проектам администрации президента РФ Александра Журавского.Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что подавать заявки на конкурс могут некоммерческие и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения культуры. Заявки будут приниматься по восьми тематическим направлениям, итоги конкурса будут подведены 15 сентября.
https://ria.ru/20210608/gerbariy-1736092239.html
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россия, александр журавский, дмитрий азаров, москва, самарская область
В Самаре стартовал конкурс президентского фонда культурных инициатив
19:47 14.06.2021 (обновлено: 20:17 14.06.2021)
Самарский губернатор объявил о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив
САМАРА, 14 июн - РИА Новости.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
в понедельник на заседании комиссии Госсовета по культуре, которое прошло в Самаре
, объявил о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив, сообщила пресс-служба правительства региона.
В понедельник, 14 июня, в Самаре состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению "Культура", которую возглавляет Азаров. Члены рабочей группы, среди которых главы регионов, руководство Минкультуры РФ, парламентарии, руководители крупнейших музеев страны, деятели культуры и искусств, обсудили вопросы развития креативной индустрии и реализации культурных инициатив на берегу Волги во время проведения фестиваля набережных "ВолгаФест-2021".
"Во время оглашения ежегодного послания глава государства Владимир Путин
инициировал создание президентского фонда культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе будет профинансировано более полутора тысяч креативных команд страны. О приеме заявок во время заседания объявил Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, по итогам конкурса будет распределено 3,5 миллиарда рублей, прием заявок начинается 15 июня и продлится до 30 июля.
"Приглашаю все регионы к активному участию в подаче заявок. Хочу пожелать успехов всем, потому что знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны всем жителям страны, а некоторые – и далеко за пределами нашей Родины", – цитирует Азарова пресс-служба.
"Президентский фонд культурных инициатив поможет поддержать многие региональные практики. Это очень важно, потому что от этого зависит, останутся ли творческие люди в регионах или будут перетекать в Москву
и Санкт-Петербург
, где более развиты культурные и креативные индустрии", – приводит пресс-служба слова заместителя начальника управления президента России
по общественным проектам администрации президента РФ Александра Журавского
.
Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что подавать заявки на конкурс могут некоммерческие и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения культуры. Заявки будут приниматься по восьми тематическим направлениям, итоги конкурса будут подведены 15 сентября.