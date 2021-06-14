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В Самаре стартовал конкурс президентского фонда культурных инициатив
В Самаре стартовал конкурс президентского фонда культурных инициатив - РИА Новости, 14.06.2021
В Самаре стартовал конкурс президентского фонда культурных инициатив
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник на заседании комиссии Госсовета по культуре, которое прошло в Самаре, объявил о старте конкурса... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:47
2021-06-14T20:17
россия
александр журавский
дмитрий азаров
москва
самарская область
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САМАРА, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник на заседании комиссии Госсовета по культуре, которое прошло в Самаре, объявил о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив, сообщила пресс-служба правительства региона.В понедельник, 14 июня, в Самаре состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению "Культура", которую возглавляет Азаров. Члены рабочей группы, среди которых главы регионов, руководство Минкультуры РФ, парламентарии, руководители крупнейших музеев страны, деятели культуры и искусств, обсудили вопросы развития креативной индустрии и реализации культурных инициатив на берегу Волги во время проведения фестиваля набережных "ВолгаФест-2021"."Во время оглашения ежегодного послания глава государства Владимир Путин инициировал создание президентского фонда культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе будет профинансировано более полутора тысяч креативных команд страны. О приеме заявок во время заседания объявил Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, по итогам конкурса будет распределено 3,5 миллиарда рублей, прием заявок начинается 15 июня и продлится до 30 июля."Приглашаю все регионы к активному участию в подаче заявок. Хочу пожелать успехов всем, потому что знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны всем жителям страны, а некоторые – и далеко за пределами нашей Родины", – цитирует Азарова пресс-служба."Президентский фонд культурных инициатив поможет поддержать многие региональные практики. Это очень важно, потому что от этого зависит, останутся ли творческие люди в регионах или будут перетекать в Москву и Санкт-Петербург, где более развиты культурные и креативные индустрии", – приводит пресс-служба слова заместителя начальника управления президента России по общественным проектам администрации президента РФ Александра Журавского.Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что подавать заявки на конкурс могут некоммерческие и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения культуры. Заявки будут приниматься по восьми тематическим направлениям, итоги конкурса будут подведены 15 сентября.
https://ria.ru/20210608/gerbariy-1736092239.html
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россия, александр журавский, дмитрий азаров, москва, самарская область
В Самаре стартовал конкурс президентского фонда культурных инициатив
19:47 14.06.2021 (обновлено: 20:17 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкМонумент Славы и здание правительства Самарской области в Самаре
Монумент Славы и здание правительства Самарской области в Самаре - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк

Самарский губернатор объявил о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив

Читать ria.ru в
САМАРА, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в понедельник на заседании комиссии Госсовета по культуре, которое прошло в Самаре, объявил о старте конкурса президентского фонда культурных инициатив, сообщила пресс-служба правительства региона.
В понедельник, 14 июня, в Самаре состоялось заседание комиссии Государственного совета по направлению "Культура", которую возглавляет Азаров. Члены рабочей группы, среди которых главы регионов, руководство Минкультуры РФ, парламентарии, руководители крупнейших музеев страны, деятели культуры и искусств, обсудили вопросы развития креативной индустрии и реализации культурных инициатив на берегу Волги во время проведения фестиваля набережных "ВолгаФест-2021".
"Во время оглашения ежегодного послания глава государства Владимир Путин инициировал создание президентского фонда культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе будет профинансировано более полутора тысяч креативных команд страны. О приеме заявок во время заседания объявил Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, по итогам конкурса будет распределено 3,5 миллиарда рублей, прием заявок начинается 15 июня и продлится до 30 июля.
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"Приглашаю все регионы к активному участию в подаче заявок. Хочу пожелать успехов всем, потому что знаю, что в каждом регионе есть замечательные и креативные проекты, которые будут интересны всем жителям страны, а некоторые – и далеко за пределами нашей Родины", – цитирует Азарова пресс-служба.
"Президентский фонд культурных инициатив поможет поддержать многие региональные практики. Это очень важно, потому что от этого зависит, останутся ли творческие люди в регионах или будут перетекать в Москву и Санкт-Петербург, где более развиты культурные и креативные индустрии", – приводит пресс-служба слова заместителя начальника управления президента России по общественным проектам администрации президента РФ Александра Журавского.
Генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что подавать заявки на конкурс могут некоммерческие и коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения культуры. Заявки будут приниматься по восьми тематическим направлениям, итоги конкурса будут подведены 15 сентября.
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