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Биография Елены Сафоновой

Биография Елены Сафоновой - РИА Новости, 14.06.2021

Биография Елены Сафоновой

Российская актриса театра и кино Елена Всеволодовна Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье актера Всеволода Сафонова... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T02:01

2021-06-14T02:01

2021-06-14T02:01

елена сафонова

ленинград

справки

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Российская актриса театра и кино Елена Всеволодовна Сафонова родилась 14 июня 1956 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в семье актера Всеволода Сафонова (1926-1992) и режиссера "Мосфильма" Валерии Рублевой (1928-2012). В середине 1960-х годов семья переехала в Москву, где Елена училась в специальной средней школе с углубленным изучением французского языка.По окончании школы она два года работала библиотекарем, после чего поступила на актерский факультет ВГИКа. Проучившись два года, вернулась в Ленинград, где продолжила учебу в Институте театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), который окончила в 1981 году.В 1981 году один сезон работала в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской.В кино Елена Сафонова дебютировала в 1974 году в роли Любы в фильме "Ищу мою судьбу". Всенародное признание принесла Сафоновой роль Ольги в фильме Игоря Масленникова "Зимняя вишня" (1985). В 1985 году она была названа лучшей актрисой года, в 1986 году получила премии за лучшее исполнение женской роли на кинофестивалях в Мадриде и в Алма-Ате.В 1980-х годах Елена Сафонова играла главные роли в фильмах "Софья Ковалевская" (1985), "Когда становятся взрослыми" (1985), "Чужой звонок" (1985), "Очная ставка" (1986). За роль Анны в советско-итальянском фильме Никиты Михалкова "Очи черные" (1986) актриса была отмечена итальянским призом "Давид Ди Донателло" (1988). Она снималась в таких известных фильмах, как "Филер" (1987), "Где находится нофелет?" (1987), "Избранник судьбы" (1987), "Продление рода" (1988), "Утоли мои печали" (1989), "Катала" (1989), "Такси-блюз" (1990), "Зимняя вишня-2" (1990), "Бабочки" (1991), в сериале "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1986) и др.Выйдя замуж за французского актера Самюэля Лабарта, Сафонова переехала в Париж и сыграла главные роли во французских фильмах "Аккомпаниаторша" (Accompagnatrice, L', 1992), "Мадемуазель О." (Mademoiselle O, 1993), "По следу телеграфа" (Piste du télégraphe, 1993), она также снималась в кинолентах "Ветер с востока" (Vent d'est, 1993) и "Посмотри на меня" (Regarde-moi, 1994). В этот период она также исполнила роли в российских фильмах "Зимняя вишня-3" (1995), "Музыка для декабря" (1995), "President и его женщина" (1996). За работу в последнем из них Сафонова была удостоена российской кинематографической премии "Ника". Во Франции актриса также играла в театре. Вместе с мужем сыграла в пьесе Жан-Мари Бессе "То, чего ждем, и то, что происходит". После этого Сафонова получила несколько предложений от французских режиссеров, но в 1997 году она рассталась с мужем и вернулась в Россию.В 1997 году за роль в комедии Виллена Новака "Принцессе на бобах" Сафонова удостоилась премии Фестиваля российского кино в Онфлере, а также премии "Созвездие". Впоследствии актриса сыграла главные роли в сериалах "Женская собственность" (1998), Next 2 (2002), "Виллисы" (2002), "Принцесса и нищий" (2005), "Атлантида" (2007-2008), "Журов" (2009, 2010), "Энигма" (2010), "А счастье где-то рядом" (2011), "Биение сердца" (2011), "Дневник доктора Зайцевой" (2011, 2012), "С чего начинается Родина" (2014) и др.Среди ее киноработ последних лет – главная роль в сериале "Старушки в бегах" (2017), роли в сериалах "Тот, кто читает мысли" (2017), "Динозавр" (2018), "Звезды и лисы" (2019), "Куба. Личное дело" (2019), "Смерть на языке цветов" (2019), "Смерть в объективе" (2020), "Виктория" (2021).Всего актриса сыграла свыше ста ролей в фильмах и сериалах.На театральной сцене в конце 1990-х годов она играла в комедии "Плачу вперед!" по пьесе Надежды Птушкиной, поставленной театром "Амфион", и была отмечена премией "Чайка" в 1999 году. В составе антрепризы LA’ТЕАТР Сафонова была занята в спектаклях "Слухи" по пьесе Нила Саймона, "Опасные связи" по мотивам пьесы Леонида Филатова и романа Шодерло де Лакло. Она также играла в спектакле "Девичник" по пьесе Лауры Каннингем, созданном продюсерской компанией "Независимый театральный проект". В настоящее время Елена Сафонова занята в спектакле театра "Миллениум" "Поймай меня... сможешь?" по пьесе Нины Чусовой. В московском театре "Золотое кольцо" она играет в постановке "Калина красная" Василия Шукшина. Также актриса исполняет роль в антрепризном спектакле "Хочу купить вашего мужа" по пьесе Михаила Задорнова "Последняя попытка".В 2011 году Елене Сафоновой было присвоено почетное звание "заслуженный артист Российской Федерации". Актриса является лауреатом кинематографических и театральных премий МКФ в Мадриде (1986), кинофестиваля в Алма-Ате (1986), "Давид Донателло" (1988), "Ника", (1997), МКФ "Киношок" (1998), кинофестиваля "Созвездие" (1998), "Чайка" (1999).Елена Сафонова была замужем за актером Виталием Юшковым и французским актером Самюэлем Лабартом, оба брака закончились разводом. У актрисы двое сыновей – Иван и Александр. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена сафонова, ленинград, справки