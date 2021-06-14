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https://ria.ru/20210614/s-400-1736998469.html
Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400
Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400 - РИА Новости, 14.06.2021
Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом, что сообщил президенту США о том, что позиция Анкары по... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T22:30
2021-06-14T22:30
россия
мевлют чавушоглу
с-400 «триумф»
f-35
джо байден
реджеп тайип эрдоган
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сша
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом, что сообщил президенту США о том, что позиция Анкары по вопросу поставок ЗРК С-400 остается неизменной."Позиция Турции по поставкам ЗРК С-400 остается неизменной. Я заявил об этом президенту (Джо Байдену). Это же касается и программы F-35", - приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.Как сообщает агентство, Эрдоган пригласил президента США в Турцию. "Байден отметил, что может посетить Турцию", - цитирует Anadolu слова турецкого лидера.Он также назвал встречу с Байденом конструктивной.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
https://ria.ru/20210610/turtsiya-1736550233.html
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россия, мевлют чавушоглу, с-400 «триумф», f-35, джо байден, реджеп тайип эрдоган, вашингтон (город), сша, в мире
Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400
22:30 14.06.2021
 
© Фото : Минобороны РФПоставка первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка первой партии имущества из состава зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Фото : Минобороны РФ

Эрдоган сообщил Байдену о том, что позиция Анкары по поставкам ЗРК С-400 остается неизменной

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом, что сообщил президенту США о том, что позиция Анкары по вопросу поставок ЗРК С-400 остается неизменной.
"Позиция Турции по поставкам ЗРК С-400 остается неизменной. Я заявил об этом президенту (Джо Байдену). Это же касается и программы F-35", - приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.
Как сообщает агентство, Эрдоган пригласил президента США в Турцию. "Байден отметил, что может посетить Турцию", - цитирует Anadolu слова турецкого лидера.
Он также назвал встречу с Байденом конструктивной.
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").
Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.
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РоссияМевлют ЧавушоглуС-400 «Триумф»F-35Джо БайденРеджеп Тайип ЭрдоганВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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