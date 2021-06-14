https://ria.ru/20210614/s-400-1736998469.html

Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400

Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400 - РИА Новости, 14.06.2021

Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом, что сообщил президенту США о том, что позиция Анкары по... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T22:30

2021-06-14T22:30

2021-06-14T22:30

россия

мевлют чавушоглу

с-400 «триумф»

f-35

джо байден

реджеп тайип эрдоган

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом, что сообщил президенту США о том, что позиция Анкары по вопросу поставок ЗРК С-400 остается неизменной."Позиция Турции по поставкам ЗРК С-400 остается неизменной. Я заявил об этом президенту (Джо Байдену). Это же касается и программы F-35", - приводит агентство Anadolu слова Эрдогана.Как сообщает агентство, Эрдоган пригласил президента США в Турцию. "Байден отметил, что может посетить Турцию", - цитирует Anadolu слова турецкого лидера.Он также назвал встречу с Байденом конструктивной.Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США - Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, в конце апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что турецкая сторона продолжает переговоры с Россией о покупке второго полка С-400.

https://ria.ru/20210610/turtsiya-1736550233.html

https://ria.ru/20210606/s-400-1735916817.html

россия

вашингтон (город)

сша

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