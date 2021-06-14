https://ria.ru/20210614/putin-1736963074.html
"Это даже смешно": Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция
"Это даже смешно": Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция - РИА Новости, 14.06.2021
"Это даже смешно": Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос интервьюера телекомпании NBC о том, "пугает" ли его оппозиция, заявил, что это "смешно", материалы беседы... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:41
2021-06-14T16:41
2021-06-14T18:26
nbc
ив роше
алексей навальный
джо байден
сша
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос интервьюера телекомпании NBC о том, "пугает" ли его оппозиция, заявил, что это "смешно", материалы беседы опубликованы на сайте Кремля.Во время интервью, говоря о предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом и том, что он собирается говорить об Алексее Навальном и о "разных убийствах", Путина спросили, почему его "так пугает оппозиция"."Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно", - отметил президент.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
https://ria.ru/20210605/putin-1735761906.html
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nbc, ив роше, алексей навальный, джо байден, сша, владимир путин, политика
"Это даже смешно": Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция
16:41 14.06.2021 (обновлено: 18:26 14.06.2021)
Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция