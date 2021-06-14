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"Это даже смешно": Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция
"Это даже смешно": Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция - РИА Новости, 14.06.2021
"Это даже смешно": Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос интервьюера телекомпании NBC о том, "пугает" ли его оппозиция, заявил, что это "смешно", материалы беседы... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T16:41
2021-06-14T18:26
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джо байден
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос интервьюера телекомпании NBC о том, "пугает" ли его оппозиция, заявил, что это "смешно", материалы беседы опубликованы на сайте Кремля.Во время интервью, говоря о предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом и том, что он собирается говорить об Алексее Навальном и о "разных убийствах", Путина спросили, почему его "так пугает оппозиция"."Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно", - отметил президент.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
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nbc, ив роше, алексей навальный, джо байден, сша, владимир путин, политика
"Это даже смешно": Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция
16:41 14.06.2021 (обновлено: 18:26 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с представителями социальных организаций - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос интервьюера телекомпании NBC о том, "пугает" ли его оппозиция, заявил, что это "смешно", материалы беседы опубликованы на сайте Кремля.
Во время интервью, говоря о предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом и том, что он собирается говорить об Алексее Навальном и о "разных убийствах", Путина спросили, почему его "так пугает оппозиция".
"Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно", - отметил президент.
В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 10:55Петербургский международный экономический форум
Путин не согласился с мнением о притеснении оппозиции и СМИ
 
NBCИв РошеАлексей НавальныйДжо БайденСШАВладимир ПутинПолитика
 
 
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