https://ria.ru/20210614/putin-1736963074.html

"Это даже смешно": Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция

"Это даже смешно": Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция - РИА Новости, 14.06.2021

"Это даже смешно": Путин ответил на вопрос, "пугает" ли его оппозиция

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос интервьюера телекомпании NBC о том, "пугает" ли его оппозиция, заявил, что это "смешно", материалы беседы... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T16:41

2021-06-14T16:41

2021-06-14T18:26

nbc

ив роше

алексей навальный

джо байден

сша

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос интервьюера телекомпании NBC о том, "пугает" ли его оппозиция, заявил, что это "смешно", материалы беседы опубликованы на сайте Кремля.Во время интервью, говоря о предстоящей встрече с президентом США Джо Байденом и том, что он собирается говорить об Алексее Навальном и о "разных убийствах", Путина спросили, почему его "так пугает оппозиция"."Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно", - отметил президент.В настоящее время Навальный находится в колонии - условный срок по делу о хищении средств у компании "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.

https://ria.ru/20210605/putin-1735761906.html

сша

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nbc, ив роше, алексей навальный, джо байден, сша, владимир путин, политика