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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210614/protasevich-1736989787.html
Протасевич заявил о готовности вакцинироваться "Спутником V" в СИЗО
Протасевич заявил о готовности вакцинироваться "Спутником V" в СИЗО - РИА Новости, 14.06.2021
Протасевич заявил о готовности вакцинироваться "Спутником V" в СИЗО
Арестованный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta, признанного в стране экстремистским, Роман Протасевич заявил, что ему предложили в СИЗО привиться от РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T20:35
2021-06-14T20:35
распространение коронавируса
роман протасевич
коронавирус covid-19
здоровье - общество
мид белоруссии
минск
белоруссия
вильнюс
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МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Арестованный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta, признанного в стране экстремистским, Роман Протасевич заявил, что ему предложили в СИЗО привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", и отметил, что хочет воспользоваться этой возможностью."Мне даже предложили вакцинироваться "Спутником V". Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время", - сказал Протасевич журналистам после брифинга, организованного МИД Белоруссии.По его словам, к нему в СИЗО "относятся исключительно хорошо". "Конечно, СИЗО есть СИЗО, но при этом ко мне максимально уважительное отношение. На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач", - сказал Протасевич.Комментируя информацию о перенесенном в СИЗО заболевании, он рассказал, что страдает от хронической ангины. "Ничего серьезного, просто три – четыре раза в год я могу болеть ангиной. Никаких серьезных заболеваний у меня нет. Никаких нареканий на условия содержания, на отношение ко мне нет абсолютно", - подчеркнул Протасевич.Протасевич был задержан в аэропорту Минска, когда самолет Ryanair, которым он летел из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Сообщение об угрозе впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, пояснив, что размещал призывы к протестам в администрируемых Telegram-каналах.
https://ria.ru/20210614/kgb-1736974121.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Протасевич о намерении привиться в СИЗО "Спутником V"
Протасевич говорит, что у него нет нареканий к содержанию в СИЗО: ему даже предложили привиться «Спутником V», и он планирует это сделать
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роман протасевич, коронавирус covid-19, здоровье - общество, мид белоруссии, минск, белоруссия, вильнюс
Протасевич заявил о готовности вакцинироваться "Спутником V" в СИЗО
20:35 14.06.2021
 

Протасевич заявил, что готов вакцинироваться "Спутником V" в СИЗО

Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июн – РИА Новости. Арестованный в Белоруссии основатель Telegram-канала Nexta, признанного в стране экстремистским, Роман Протасевич заявил, что ему предложили в СИЗО привиться от коронавируса вакциной "Спутник V", и отметил, что хочет воспользоваться этой возможностью.
"Мне даже предложили вакцинироваться "Спутником V". Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время", - сказал Протасевич журналистам после брифинга, организованного МИД Белоруссии.
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По его словам, к нему в СИЗО "относятся исключительно хорошо". "Конечно, СИЗО есть СИЗО, но при этом ко мне максимально уважительное отношение. На фоне всех слухов, которые плодились о состоянии моего здоровья: меня регулярно осматривал врач", - сказал Протасевич.
Комментируя информацию о перенесенном в СИЗО заболевании, он рассказал, что страдает от хронической ангины. "Ничего серьезного, просто три – четыре раза в год я могу болеть ангиной. Никаких серьезных заболеваний у меня нет. Никаких нареканий на условия содержания, на отношение ко мне нет абсолютно", - подчеркнул Протасевич.
Протасевич был задержан в аэропорту Минска, когда самолет Ryanair, которым он летел из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о минировании. Сообщение об угрозе впоследствии не подтвердилось. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, пояснив, что размещал призывы к протестам в администрируемых Telegram-каналах.
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Распространение коронавирусаРоман ПротасевичКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМИД БелоруссииМинскБелоруссияВильнюс
 
 
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