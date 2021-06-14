https://ria.ru/20210614/post-1736993920.html

В ЛНР завели дело после нападения диверсантов на наблюдательный пост

В ЛНР завели дело после нападения диверсантов на наблюдательный пост - РИА Новости, 14.06.2021

В ЛНР завели дело после нападения диверсантов на наблюдательный пост

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело по факту нападения украинских диверсантов на наблюдательный пост в... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T21:23

2021-06-14T21:23

2021-06-14T21:23

россия

ситуация в днр и лнр

леонид пасечник

донецкая народная республика

джо байден

владимир путин

оон

сша

в мире

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ЛУГАНСК, 14 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики возбудила уголовное дело по факту нападения украинских диверсантов на наблюдательный пост в ЛНР, в результате которого погибли пять сотрудников Народной милиции республики, заявила на брифинге официальный представитель ГП ЛНР Инна Семенова.Одиннадцатого июня Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена."Одиннадцатого июня текущего года украинской ДРГ (диверсионно-разведывательной группой - ред.) совершено убийство пятерых военнослужащих Народной милиции ЛНР, которые находились на боевом дежурстве в опорном пункте в районе Голубовского (под контролем ЛНР - ред.). По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится предварительное следствие", - заявила Семенова журналистам.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210613/peremirie-1736862672.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/donbass-1736795502.html

россия

донецкая народная республика

сша

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россия, ситуация в днр и лнр, леонид пасечник, донецкая народная республика, джо байден, владимир путин, оон, сша, в мире