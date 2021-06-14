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Японцы восхитились трюком советского пилота на МиГ-17
Японцы восхитились трюком советского пилота на МиГ-17 - РИА Новости, 14.06.2021
Японцы восхитились трюком советского пилота на МиГ-17
Читатели Yahoo News Japan поразились мастерством пилота МиГ-17, пролетевшего под центральным пролетом Октябрьского моста в Новосибирске в 1965 году. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T20:15
2021-06-14T20:57
новосибирск
миг (корпорация)
япония
ссср
в мире
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan поразились мастерством пилота МиГ-17, пролетевшего под центральным пролетом Октябрьского моста в Новосибирске в 1965 году. Маневр с мостом через Обь 30-летний капитан Валентин Привалов совершил вечером 4 июня 1965 года. Во время одного из заходов он резко направил самолет вниз, пролетел под одной из арок сооружения и стремительно направился вверх. Позднее летчик объяснил поступок желанием "похулиганить". Военный признался, что после перевода из авиационного полка Балтийского флота ВМФ в Сибирь испытывал стресс и во время тренировочных полетов под Новосибирском мечтал о том, как совершит нашумевший маневр. Привалова наказали десятидневным отстранением от полетов. О столь мягкой мере позаботился первый секретарь Новосибирского обкома КПСС, лично вступившийся за военного перед Брежневым."Летчик — герой!" — написал mot. Он предположил, что Брежнев не стал строго наказывать пилота, чтобы не портить отношения с военным руководством."Он сам воевал. Поэтому и возобладало мнение о том, что героя, конечно, наказать нужно, но не жестко", — добавил комментатор."Интересно, что в советские времена в Советской армии были такие герои-хулиганы", — написал ccf.Он отметил также, что руководство в то время позволило опубликовать фотоколлаж с маневром военного."Раньше я жил и думал, что коммунизм — это сплошная ложь. Теперь я думаю, что сплошная ложь — это демократия", — признался p15.Он также назвал пролет МиГ-17 под мостом подвигом."Если этот летчик вышел в отставку подполковником, да еще командиром, то ему удалось сделать вполне достойную карьеру!" — написал gon.Hap назвал летчика настоящим мастером."В старых, примитивных по сравнению с нынешними, самолетах все решало личное мастерство пилота", — пояснил читатель.С ним согласился kao. Он добавил, что пилот рисковал, так как самолет могло обдать мощной волной воды, что привело бы к потере тяги двигателя."Такие мужественные поступки боевых пилотов вызывают уважение вне зависимости от того, к какому лагерю они принадлежат — западному или восточному", — прокомментировал blu."Советские МиГ-17 еще во времена вьетнамской войны были известны своей удивительной маневренностью. Они буквально танцы танцевали вокруг американских F-4", — написал ajl."А вот американские военные пилоты дымами рисуют в небе мужское достоинство!" — заявил nuc и назвал пролет советского истребителя под мостом приличным развлечением."Прекрасно! Прямо дух захватывает!" — признался abc.505.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210614/voyna-1736911467.html
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новосибирск, миг (корпорация), япония, ссср, в мире
Японцы восхитились трюком советского пилота на МиГ-17
20:15 14.06.2021 (обновлено: 20:57 14.06.2021)
 
© Музей НовосибирскаКадр из фильма о пролете под Коммунальным мостом реактивного самолета
Кадр из фильма о пролете под Коммунальным мостом реактивного самолета
© Музей Новосибирска

Трюк советского пилота истребителя МиГ-17 с мостом через Обь восхитил японцев

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan поразились мастерством пилота МиГ-17, пролетевшего под центральным пролетом Октябрьского моста в Новосибирске в 1965 году.
Маневр с мостом через Обь 30-летний капитан Валентин Привалов совершил вечером 4 июня 1965 года. Во время одного из заходов он резко направил самолет вниз, пролетел под одной из арок сооружения и стремительно направился вверх.
Позднее летчик объяснил поступок желанием "похулиганить". Военный признался, что после перевода из авиационного полка Балтийского флота ВМФ в Сибирь испытывал стресс и во время тренировочных полетов под Новосибирском мечтал о том, как совершит нашумевший маневр.
Привалова наказали десятидневным отстранением от полетов. О столь мягкой мере позаботился первый секретарь Новосибирского обкома КПСС, лично вступившийся за военного перед Брежневым.
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"Летчик — герой!" — написал mot.
Он предположил, что Брежнев не стал строго наказывать пилота, чтобы не портить отношения с военным руководством.
"Он сам воевал. Поэтому и возобладало мнение о том, что героя, конечно, наказать нужно, но не жестко", — добавил комментатор.
"Интересно, что в советские времена в Советской армии были такие герои-хулиганы", — написал ccf.
Он отметил также, что руководство в то время позволило опубликовать фотоколлаж с маневром военного.
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"Раньше я жил и думал, что коммунизм — это сплошная ложь. Теперь я думаю, что сплошная ложь — это демократия", — признался p15.
Он также назвал пролет МиГ-17 под мостом подвигом.
"Если этот летчик вышел в отставку подполковником, да еще командиром, то ему удалось сделать вполне достойную карьеру!" — написал gon.
Hap назвал летчика настоящим мастером.
"В старых, примитивных по сравнению с нынешними, самолетах все решало личное мастерство пилота", — пояснил читатель.
С ним согласился kao. Он добавил, что пилот рисковал, так как самолет могло обдать мощной волной воды, что привело бы к потере тяги двигателя.
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"Такие мужественные поступки боевых пилотов вызывают уважение вне зависимости от того, к какому лагерю они принадлежат — западному или восточному", — прокомментировал blu.
"Советские МиГ-17 еще во времена вьетнамской войны были известны своей удивительной маневренностью. Они буквально танцы танцевали вокруг американских F-4", — написал ajl.
"А вот американские военные пилоты дымами рисуют в небе мужское достоинство!" — заявил nuc и назвал пролет советского истребителя под мостом приличным развлечением.
"Прекрасно! Прямо дух захватывает!" — признался abc.505.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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