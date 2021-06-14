https://ria.ru/20210614/pilot-1736987105.html

Японцы восхитились трюком советского пилота на МиГ-17

Японцы восхитились трюком советского пилота на МиГ-17 - РИА Новости, 14.06.2021

Японцы восхитились трюком советского пилота на МиГ-17

Читатели Yahoo News Japan поразились мастерством пилота МиГ-17, пролетевшего под центральным пролетом Октябрьского моста в Новосибирске в 1965 году. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T20:15

2021-06-14T20:15

2021-06-14T20:57

новосибирск

миг (корпорация)

япония

ссср

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0e/1736987377_274:0:699:239_1920x0_80_0_0_c0bf28674514435f675cf49e51822a7d.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan поразились мастерством пилота МиГ-17, пролетевшего под центральным пролетом Октябрьского моста в Новосибирске в 1965 году. Маневр с мостом через Обь 30-летний капитан Валентин Привалов совершил вечером 4 июня 1965 года. Во время одного из заходов он резко направил самолет вниз, пролетел под одной из арок сооружения и стремительно направился вверх. Позднее летчик объяснил поступок желанием "похулиганить". Военный признался, что после перевода из авиационного полка Балтийского флота ВМФ в Сибирь испытывал стресс и во время тренировочных полетов под Новосибирском мечтал о том, как совершит нашумевший маневр. Привалова наказали десятидневным отстранением от полетов. О столь мягкой мере позаботился первый секретарь Новосибирского обкома КПСС, лично вступившийся за военного перед Брежневым."Летчик — герой!" — написал mot. Он предположил, что Брежнев не стал строго наказывать пилота, чтобы не портить отношения с военным руководством."Он сам воевал. Поэтому и возобладало мнение о том, что героя, конечно, наказать нужно, но не жестко", — добавил комментатор."Интересно, что в советские времена в Советской армии были такие герои-хулиганы", — написал ccf.Он отметил также, что руководство в то время позволило опубликовать фотоколлаж с маневром военного."Раньше я жил и думал, что коммунизм — это сплошная ложь. Теперь я думаю, что сплошная ложь — это демократия", — признался p15.Он также назвал пролет МиГ-17 под мостом подвигом."Если этот летчик вышел в отставку подполковником, да еще командиром, то ему удалось сделать вполне достойную карьеру!" — написал gon.Hap назвал летчика настоящим мастером."В старых, примитивных по сравнению с нынешними, самолетах все решало личное мастерство пилота", — пояснил читатель.С ним согласился kao. Он добавил, что пилот рисковал, так как самолет могло обдать мощной волной воды, что привело бы к потере тяги двигателя."Такие мужественные поступки боевых пилотов вызывают уважение вне зависимости от того, к какому лагерю они принадлежат — западному или восточному", — прокомментировал blu."Советские МиГ-17 еще во времена вьетнамской войны были известны своей удивительной маневренностью. Они буквально танцы танцевали вокруг американских F-4", — написал ajl."А вот американские военные пилоты дымами рисуют в небе мужское достоинство!" — заявил nuc и назвал пролет советского истребителя под мостом приличным развлечением."Прекрасно! Прямо дух захватывает!" — признался abc.505.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210614/voyna-1736911467.html

https://ria.ru/20210613/aurus-1736814091.html

https://ria.ru/20210612/yaponiya-1736716354.html

https://ria.ru/20210606/igra-1735846143.html

новосибирск

япония

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, миг (корпорация), япония, ссср, в мире