https://ria.ru/20210614/nato-1736982644.html

НАТО заявила, что обеспокоена военным сотрудничеством Китая и России

НАТО заявила, что обеспокоена военным сотрудничеством Китая и России - РИА Новости, 14.06.2021

НАТО заявила, что обеспокоена военным сотрудничеством Китая и России

Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе заявили об озабоченности возрастающим военным потенциалом Китая, а также его сотрудничеством с Россией в военной... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T19:31

2021-06-14T19:31

2021-06-14T19:31

россия

нато

владимир путин

пекин

китай

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе заявили об озабоченности возрастающим военным потенциалом Китая, а также его сотрудничеством с Россией в военной сфере, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах."Китай быстро увеличивает свой ядерный потенциал со все большим числом боеголовок и совершенных средств их доставки для создания ядерной триады. Китай непрозрачно осуществляет модернизацию своих вооруженных сил и обнародованной им стратегии слияния военной и гражданской составляющих. Китай также сотрудничает в военной сфере с Россией, в том числе посредством участия в российских учениях в евроатлантическом регионе", - говорится в документе.В МИД Китая ранее заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет дальнейшего пути. Власти Китая заявляли, что Пекин всегда придерживался пути мирного развития.На Западе в последнее время также часто звучат заявления о "российской угрозе". В РФ неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".

https://ria.ru/20210614/nato-1736981159.html

https://ria.ru/20210614/nato-1736975646.html

россия

пекин

китай

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россия, нато, владимир путин, пекин, китай