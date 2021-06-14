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НАТО заявила, что обеспокоена военным сотрудничеством Китая и России
НАТО заявила, что обеспокоена военным сотрудничеством Китая и России - РИА Новости, 14.06.2021
НАТО заявила, что обеспокоена военным сотрудничеством Китая и России
Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе заявили об озабоченности возрастающим военным потенциалом Китая, а также его сотрудничеством с Россией в военной... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:31
2021-06-14T19:31
россия
нато
владимир путин
пекин
китай
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе заявили об озабоченности возрастающим военным потенциалом Китая, а также его сотрудничеством с Россией в военной сфере, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах."Китай быстро увеличивает свой ядерный потенциал со все большим числом боеголовок и совершенных средств их доставки для создания ядерной триады. Китай непрозрачно осуществляет модернизацию своих вооруженных сил и обнародованной им стратегии слияния военной и гражданской составляющих. Китай также сотрудничает в военной сфере с Россией, в том числе посредством участия в российских учениях в евроатлантическом регионе", - говорится в документе.В МИД Китая ранее заявляли, что планы НАТО по обновлению своей стратегической концепции в связи с КНР являются проявлением мышления холодной войны, у которого в современном мире нет дальнейшего пути. Власти Китая заявляли, что Пекин всегда придерживался пути мирного развития.На Западе в последнее время также часто звучат заявления о "российской угрозе". В РФ неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
https://ria.ru/20210614/nato-1736981159.html
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россия, нато, владимир путин, пекин, китай
НАТО заявила, что обеспокоена военным сотрудничеством Китая и России
19:31 14.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Лидеры стран НАТО заявили об озабоченности сотрудничеством Китая с Россией в военной сфере

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн - РИА Новости. Лидеры стран НАТО по итогам саммита в Брюсселе заявили об озабоченности возрастающим военным потенциалом Китая, а также его сотрудничеством с Россией в военной сфере, говорится в итоговом заявлении встречи в верхах.
"Китай быстро увеличивает свой ядерный потенциал со все большим числом боеголовок и совершенных средств их доставки для создания ядерной триады. Китай непрозрачно осуществляет модернизацию своих вооруженных сил и обнародованной им стратегии слияния военной и гражданской составляющих. Китай также сотрудничает в военной сфере с Россией, в том числе посредством участия в российских учениях в евроатлантическом регионе", - говорится в документе.
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На Западе в последнее время также часто звучат заявления о "российской угрозе". В РФ неоднократно отвечали на это, что РФ не собирается ни на кого нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По словам президента России Владимира Путина, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
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