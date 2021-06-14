https://ria.ru/20210614/nato-1736981159.html

НАТО призвала Россию исключить США и Чехию из недружественных стран

НАТО призвала Россию исключить США и Чехию из недружественных стран - РИА Новости, 14.06.2021

НАТО призвала Россию исключить США и Чехию из недружественных стран

Лидеры НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию исключить Чехию и США из списка "недружественных стран", говорится в заявлении по итогам встречи в... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T19:16

2021-06-14T19:16

2021-06-14T21:27

россия

мария захарова

сергей лавров

нато

москва

сша

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию исключить Чехию и США из списка "недружественных стран", говорится в заявлении по итогам встречи в верхах."Мы призываем Россию отменить включение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в список "недружественных стран" и воздерживаться от любых других шагов, не соответствующих положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в документе.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что список недружественных стран является ответной мерой на определенные шаги, а не инструментом политической деятельности. Она отмечала, что ответные действия РФ и включение Чехии в список недружественных государств не имеют никакого отношения к Венской конвенции о дипломатических сношениях.

https://ria.ru/20210614/popravki-1736970947.html

https://ria.ru/20210604/spisok-1735704277.html

россия

москва

сша

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россия, мария захарова, сергей лавров, нато, москва, сша