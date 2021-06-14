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НАТО призвала Россию исключить США и Чехию из недружественных стран
НАТО призвала Россию исключить США и Чехию из недружественных стран - РИА Новости, 14.06.2021
НАТО призвала Россию исключить США и Чехию из недружественных стран
Лидеры НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию исключить Чехию и США из списка "недружественных стран", говорится в заявлении по итогам встречи в... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T19:16
2021-06-14T21:27
россия
мария захарова
сергей лавров
нато
москва
сша
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию исключить Чехию и США из списка "недружественных стран", говорится в заявлении по итогам встречи в верхах."Мы призываем Россию отменить включение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в список "недружественных стран" и воздерживаться от любых других шагов, не соответствующих положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в документе.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что список недружественных стран является ответной мерой на определенные шаги, а не инструментом политической деятельности. Она отмечала, что ответные действия РФ и включение Чехии в список недружественных государств не имеют никакого отношения к Венской конвенции о дипломатических сношениях.
https://ria.ru/20210614/popravki-1736970947.html
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россия, мария захарова, сергей лавров, нато, москва, сша
НАТО призвала Россию исключить США и Чехию из недружественных стран
19:16 14.06.2021 (обновлено: 21:27 14.06.2021)
 
© Flickr / Downing StreetЛоготип и флаги стран-участниц НАТО
Логотип и флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© Flickr / Downing Street

Лидеры НАТО призвали Россию исключить Чехию и США из списка "недружественных стран"

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Лидеры НАТО по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию исключить Чехию и США из списка "недружественных стран", говорится в заявлении по итогам встречи в верхах.
"Мы призываем Россию отменить включение Чешской Республики и Соединенных Штатов Америки в список "недружественных стран" и воздерживаться от любых других шагов, не соответствующих положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях", - говорится в документе.
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Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости говорил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что список недружественных стран является ответной мерой на определенные шаги, а не инструментом политической деятельности. Она отмечала, что ответные действия РФ и включение Чехии в список недружественных государств не имеют никакого отношения к Венской конвенции о дипломатических сношениях.
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РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровНАТОМоскваСША
 
 
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