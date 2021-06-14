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Генсек НАТО рассказал о главных темах саммита альянса
Генсек НАТО рассказал о главных темах саммита альянса - РИА Новости, 15.06.2021
Генсек НАТО рассказал о главных темах саммита альянса
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита альянса в Брюсселе заявил, что главной темой встречи в верхах станет Россия и предстоящие... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-14T10:21
2021-06-15T00:26
джо байден
владимир путин
китай
йенс столтенберг
сша
россия
нато
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита альянса в Брюсселе заявил, что главной темой встречи в верхах станет Россия и предстоящие переговоры Джо Байдена и Владимира Путина."Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны из-за российских агрессивных действий. Я уверен, что лидеры стран НАТО подтвердят наш двойной подход к России: сильная оборона с одной стороны и диалог — с другой", — сказал он.По его словам, отношения Москвы и Запада находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны. "Мы будем продолжать усиливать нашу коллективную оборону на основе решений, которые мы примем сегодня. Тем не менее мы будем стремиться к диалогу с Россией. Диалог — это не признак слабости, а признак силы", — добавил Столтенберг.Ожидается, что страны альянса на саммите договорятся об увеличении военных расходов. Кроме того, лидеры НАТО проконсультируют президента США Джо Байдена перед переговорами с Путиным.Их первая встреча в статусе президентов пройдет 16 июня в Женеве. В Кремле заявили, что она очень важна, однако потенциал разногласий настолько велик, что ожидать от нее многого не стоит.Стороны сходятся в том, что отношения России и США находятся в низшей точке развития за долгое время. Они ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально.Другими предлогами для давления на Россию стали обвинения Кремля в попытках повлиять на американские выборы и в причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое. При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.
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джо байден, владимир путин, китай, йенс столтенберг, сша, россия, нато, в мире
Генсек НАТО рассказал о главных темах саммита альянса
10:21 14.06.2021 (обновлено: 00:26 15.06.2021)
 
© REUTERS / POOLГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию перед саммитом НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию перед саммитом НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© REUTERS / POOL

Столтенберг перед началом саммита НАТО заявил, что главной темой встречи в верхах станет Россия

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита альянса в Брюсселе заявил, что главной темой встречи в верхах станет Россия и предстоящие переговоры Джо Байдена и Владимира Путина.
"Наши отношения с Россией находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны из-за российских агрессивных действий. Я уверен, что лидеры стран НАТО подтвердят наш двойной подход к России: сильная оборона с одной стороны и диалог — с другой", — сказал он.
По его словам, отношения Москвы и Запада находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны.
"Мы будем продолжать усиливать нашу коллективную оборону на основе решений, которые мы примем сегодня. Тем не менее мы будем стремиться к диалогу с Россией. Диалог — это не признак слабости, а признак силы", — добавил Столтенберг.
Ожидается, что страны альянса на саммите договорятся об увеличении военных расходов. Кроме того, лидеры НАТО проконсультируют президента США Джо Байдена перед переговорами с Путиным.
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Их первая встреча в статусе президентов пройдет 16 июня в Женеве. В Кремле заявили, что она очень важна, однако потенциал разногласий настолько велик, что ожидать от нее многого не стоит.
Стороны сходятся в том, что отношения России и США находятся в низшей точке развития за долгое время.
Они ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально.
Другими предлогами для давления на Россию стали обвинения Кремля в попытках повлиять на американские выборы и в причастности к кибератакам, дело Скрипалей, строительство "Северного потока — 2" и многое другое. При этом ограничения вводились как против отдельных физических лиц, так и против целых секторов российской экономики.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проводит пресс-конференцию перед саммитом НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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Джо БайденВладимир ПутинКитайЙенс СтолтенбергСШАРоссияНАТОВ мире
 
 
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