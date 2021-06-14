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Мясников назвал способ очищения мозга от "шлаков"
Мясников назвал способ очищения мозга от "шлаков" - РИА Новости, 14.06.2021
Мясников назвал способ очищения мозга от "шлаков"
Сон поможет очистить головной мозг от "шлаков", заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T12:24
2021-06-14T13:45
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
лос-анджелес
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сон поможет очистить головной мозг от "шлаков", заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По словам медика, недавние исследования и эксперименты подтвердили связь недосыпа с различными болезнями."Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение "вымывания" водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга по сравнению с теми, кто спит достаточно", — написал Мясников в Telegram-канале.Ранее американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили, что хроническое недосыпание приводит к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как деменция и другие когнитивные расстройства, диабет и ожирение. При этом именно во время быстрого или глубокого сна происходит строительство и укрепление синапсов — структур, которые соединяют нейроны друг с другом. Тогда же приходят самые яркие сны — свидетельство того, что мозг не спит, а нейроны "общаются" между собой.
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, лос-анджелес, общество
Мясников назвал способ очищения мозга от "шлаков"
12:24 14.06.2021 (обновлено: 13:45 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Доктор Мясников назвал сон важнейшим фактором очищения мозга от "шлаков"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сон поможет очистить головной мозг от "шлаков", заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
По словам медика, недавние исследования и эксперименты подтвердили связь недосыпа с различными болезнями.
"Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение "вымывания" водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга по сравнению с теми, кто спит достаточно", — написал Мясников в Telegram-канале.
Ранее американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили, что хроническое недосыпание приводит к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как деменция и другие когнитивные расстройства, диабет и ожирение.
При этом именно во время быстрого или глубокого сна происходит строительство и укрепление синапсов — структур, которые соединяют нейроны друг с другом. Тогда же приходят самые яркие сны — свидетельство того, что мозг не спит, а нейроны "общаются" между собой.
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