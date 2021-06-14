https://ria.ru/20210614/myasnikov-1736933282.html
Мясников назвал способ очищения мозга от "шлаков"
Мясников назвал способ очищения мозга от "шлаков" - РИА Новости, 14.06.2021
Мясников назвал способ очищения мозга от "шлаков"
Сон поможет очистить головной мозг от "шлаков", заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T12:24
2021-06-14T12:24
2021-06-14T13:45
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
лос-анджелес
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837298_0:249:3001:1937_1920x0_80_0_0_421b483f8afb9efbcc2000133de7b169.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сон поможет очистить головной мозг от "шлаков", заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По словам медика, недавние исследования и эксперименты подтвердили связь недосыпа с различными болезнями."Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение "вымывания" водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга по сравнению с теми, кто спит достаточно", — написал Мясников в Telegram-канале.Ранее американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили, что хроническое недосыпание приводит к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как деменция и другие когнитивные расстройства, диабет и ожирение. При этом именно во время быстрого или глубокого сна происходит строительство и укрепление синапсов — структур, которые соединяют нейроны друг с другом. Тогда же приходят самые яркие сны — свидетельство того, что мозг не спит, а нейроны "общаются" между собой.
https://ria.ru/20210610/sposob-1736489305.html
россия
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837298_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_9fe21099132d500a35e11abf604b0153.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, лос-анджелес, общество
Мясников назвал способ очищения мозга от "шлаков"
12:24 14.06.2021 (обновлено: 13:45 14.06.2021)
Доктор Мясников назвал сон важнейшим фактором очищения мозга от "шлаков"