https://ria.ru/20210614/myasnikov-1736933282.html

Мясников назвал способ очищения мозга от "шлаков"

Мясников назвал способ очищения мозга от "шлаков" - РИА Новости, 14.06.2021

Мясников назвал способ очищения мозга от "шлаков"

Сон поможет очистить головной мозг от "шлаков", заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T12:24

2021-06-14T12:24

2021-06-14T13:45

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

лос-анджелес

общество

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Сон поможет очистить головной мозг от "шлаков", заявил врач и телеведущий Александр Мясников.По словам медика, недавние исследования и эксперименты подтвердили связь недосыпа с различными болезнями."Добровольцы, которым подолгу не давали спать, при исследовании показали значительное снижение "вымывания" водорастворимых метаболитов из паренхимы мозга по сравнению с теми, кто спит достаточно", — написал Мясников в Telegram-канале.Ранее американские нейробиологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили, что хроническое недосыпание приводит к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как деменция и другие когнитивные расстройства, диабет и ожирение. При этом именно во время быстрого или глубокого сна происходит строительство и укрепление синапсов — структур, которые соединяют нейроны друг с другом. Тогда же приходят самые яркие сны — свидетельство того, что мозг не спит, а нейроны "общаются" между собой.

https://ria.ru/20210610/sposob-1736489305.html

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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, лос-анджелес, общество