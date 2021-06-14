https://ria.ru/20210614/krym-1736996617.html

В Госдуме оценили предложение Кулебы обменять Крым на газопровод

В Госдуме оценили предложение Кулебы обменять Крым на газопровод - РИА Новости, 14.06.2021

В Госдуме оценили предложение Кулебы обменять Крым на газопровод

Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет назвал абсурдом предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T22:03

2021-06-14T22:03

2021-06-14T22:03

россия

северный поток — 2

дмитрий кулеба

балтийское море

михаил шеремет

госдума рф

евросоюз

владимир путин

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет назвал абсурдом предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток — 2" на Крым.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что условием запуска газопровода "Северный поток — 2" должна быть "деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины". Он отметил на своей странице в Twitter, что поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине."Подобные рассуждения и условия - это полный абсурд. Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении. Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни тем более людьми и территориями. Украинским горе-политикам пора это зарубить себе на носу", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, такое заявление властей Украины указывает, что они "деградировали"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210614/krym-1736946079.html

https://ria.ru/20210614/obmen-1736989026.html

россия

балтийское море

севастополь

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россия, северный поток — 2, дмитрий кулеба, балтийское море, михаил шеремет, госдума рф, евросоюз, владимир путин, севастополь, оон