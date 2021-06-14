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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736922712.html
Врач рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19
Врач рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19 - РИА Новости, 14.06.2021
Врач рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19
Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации небольшая, люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений,... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T10:28
2021-06-14T15:37
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации небольшая, люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее сообщалось, что после прививки от коронавируса можно заболеть COVID-19, но не из-за самой вакцины, при появлении симптомов ОРВИ привитому надо немедленно обратиться к врачу."Вероятность заболеть после прививки, пусть и небольшая, но все же есть. В этом случае заболевание будет протекать в легкой форме, без развития тяжелых осложнений, и это достаточная причина, чтобы вакцинироваться. При появлении симптомов ОРВИ у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. И конечно же, лечиться", — сказала Пшеничная журналистам.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210614/vaktsiny-1736911612.html
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“Ни один человек не заболел“ – Гинцбург об эффективности вакцинации среди научных сотрудников
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вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, вакцина "эпиваккорона", наталья пшеничная, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Врач рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19
10:28 14.06.2021 (обновлено: 15:37 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Роспотребнадзоре рассказали, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации небольшая, люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее сообщалось, что после прививки от коронавируса можно заболеть COVID-19, но не из-за самой вакцины, при появлении симптомов ОРВИ привитому надо немедленно обратиться к врачу.
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"Вероятность заболеть после прививки, пусть и небольшая, но все же есть. В этом случае заболевание будет протекать в легкой форме, без развития тяжелых осложнений, и это достаточная причина, чтобы вакцинироваться. При появлении симптомов ОРВИ у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. И конечно же, лечиться", — сказала Пшеничная журналистам.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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