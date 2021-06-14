https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736922712.html

Врач рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19

Врач рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19 - РИА Новости, 14.06.2021

Врач рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19

Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации небольшая, люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений,... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T10:28

2021-06-14T10:28

2021-06-14T15:37

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вероятность заболеть коронавирусом после вакцинации небольшая, люди, которые заболевают после иммунизации, переносят болезнь легко и без тяжелых осложнений, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Ранее сообщалось, что после прививки от коронавируса можно заболеть COVID-19, но не из-за самой вакцины, при появлении симптомов ОРВИ привитому надо немедленно обратиться к врачу."Вероятность заболеть после прививки, пусть и небольшая, но все же есть. В этом случае заболевание будет протекать в легкой форме, без развития тяжелых осложнений, и это достаточная причина, чтобы вакцинироваться. При появлении симптомов ОРВИ у привитого человека нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест. И конечно же, лечиться", — сказала Пшеничная журналистам.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210614/vaktsiny-1736911612.html

https://ria.ru/20210612/proverka-1736769481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“Ни один человек не заболел“ – Гинцбург об эффективности вакцинации среди научных сотрудников “Ни один человек не заболел“ – Гинцбург об эффективности вакцинации среди научных сотрудников 2021-06-14T10:28 true PT3M21S

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