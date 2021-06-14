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В Баку уточнили число погибших в Карабахе военных
В Баку уточнили число погибших в Карабахе военных - РИА Новости, 14.06.2021
В Баку уточнили число погибших в Карабахе военных
Число погибших в ходе эскалации в Карабахе азербайджанских военнослужащих составляет 2904, десять человек числятся пропавшими без вести, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T13:18
2021-06-14T13:18
2021-06-14T13:18
ситуация в нагорном карабахе
минобороны азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 14 июн – РИА Новости. Число погибших в ходе эскалации в Карабахе азербайджанских военнослужащих составляет 2904, десять человек числятся пропавшими без вести, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана."Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2904 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, павших шехидами в Отечественной войне и похороненных до 14 июня, а также 10 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Следует отметить, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести", - говорится в сообщении.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210602/karabakh-1735292256.html
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минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
В Баку уточнили число погибших в Карабахе военных
Число погибших в Карабахе военнослужащих составляет 2904 человек, сообщили в Минобороны Азербайджана.