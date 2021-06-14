https://ria.ru/20210614/donorstvo-1736618955.html

Всемирный день донора крови

Всемирный день донора крови - РИА Новости, 14.06.2021

Всемирный день донора крови

Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T00:41

2021-06-14T00:41

2021-06-14T00:41

всемирный день донора крови

справки

в мире

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Всемирный день донора крови ежегодно отмечается во всем мире 14 июня. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека. Первый Всемирный день донора крови был проведен 14 июня 2004 года. Его успех способствовал принятию в 2005 году Всемирной ассамблеей здравоохранения резолюции, в соответствии с которой этот день стал отмечаться ежегодно. Всемирный день донора крови призван повысить осведомленность всего мира о потребностях в безопасной крови и ее продуктах для переливания и о важности безвозмездного добровольного донорства крови для национальных систем здравоохранения.Безопасная кровь и ее продукты и услуги по их переливанию являются важной составляющей медицинской помощи и общественного здравоохранения. Эта работа позволяет ежедневно спасать жизнь миллионов людей, а также улучшать качество жизни многих пациентов. Для обеспечения доступа к безопасной крови всех, кто в ней нуждается, все страны должны иметь доноров, готовых добровольно и безвозмездно сдавать кровь на регулярной основе.Переливание крови помогает продлить жизнь пациентов, страдающих от состояний, которые представляют угрозу для жизни, и является необходимым при проведении сложных медицинских и хирургических процедур. Кроме того, оно играет жизненно важную роль в области охраны здоровья матерей и детей и во время принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными катастрофами и стихийными бедствиями. На протяжении всей пандемии COVID-19, несмотря на ограниченные возможности передвижения и другие трудности, доноры крови во многих странах продолжали сдавать кровь и плазму для пациентов, нуждающихся в переливании. Эксперты ВОЗ отмечают, что данные чрезвычайные усилия в период беспрецедентного кризиса лишь подтверждают важную роль эффективно организованного активного добровольного и безвозмездного донорства крови в обеспечении безопасных достаточных запасов крови как в обычные, так и чрезвычайные времена.В 2021 году лозунгом кампании Всемирного дня донора крови является "Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь". Среди целей, которые ставит кампания этого года: выражение благодарности донорам крови во всем мире; повышение осведомленности широкой общественности о необходимости регулярно и безвозмездно сдавать кровь; поощрение молодежи отзываться на гуманитарный призыв сдавать кровь, побуждение других последовать этому примеру и т.д. Ежегодно в мире собирается около 118,4 миллиона донаций крови. Из них 40% приходится на страны с высоким уровнем дохода, где проживает 16% населения мира. Надлежащие и надежные резервные запасы крови можно обеспечить на устойчивой основе регулярного, добровольного и безвозмездного донорства крови. Регулярные, добровольные и безвозмездные доноры крови являются также самой безопасной группой доноров, так как среди них отмечается самая низкая распространенность инфекций, передаваемых с кровью. В настоящее время донорство является безвозмездным в более 60 зарубежных странах мира (США, Великобритания, Швейцария, Испания и др.). Доноры не получают денежной компенсации за сдачу крови, в качестве поощрения организаторы им вручаются сувениры и легкие закуски. Начиная с 2008 года министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) реализуется масштабная Программа развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов. В Программе задействовано 85 субъектов Российской Федерации. За время, прошедшее с начала ее реализации, удалось достигнуть полного удовлетворения медицинских учреждений каждого субъекта РФ в компонентах крови.21 июля 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов". Одним из главных нововведений закона стало создание единого банка данных крови и сдающих ее людей.Закон предусматривает меры социальной поддержки для доноров, сдающих кровь безвозмездно, в том числе лиц, удостоенных званий "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России". Основной акцент в законе – сдача крови на безвозмездной основе. Число почетных доноров в России с каждым годом увеличивается: звание может получить любой россиянин, безвозмездно сдавший кровь 40 и более раз. Для почетных доноров предусмотрен ряд льгот, в том числе ежегодная денежная выплата. В 2021 году ее размер составляет 15,1 тысячи рублей. По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), донорами крови уже становились 45% россиян. Чаще всего кровь сдают мужчины и жители городов-миллионников. Главными причинами отказа стать донором крови, по данным опроса, являются состояние здоровья (47%) и отсутствие времени (23%). По утверждению социологов, число россиян, ни разу не сдававших кровь, за 10 лет сократилась с 64% до 55%. По данным Федерального медико-биологического агентства, возраст большинства доноров в России за последние 10-15 лет значительно снизился. Если в советский и постсоветский периоды, как правило, доноры были людьми старше 40 лет, то в настоящее время это лица в возрасте 25-35 лет. Россия на сегодняшний день является одним из мировых лидеров по заготовке крови, за 2019 год 1,3 миллиона человек стали донорами крови и ее компонентов. В рамках Всемирного дня донора крови традиционно проводятся различные тематические мероприятия. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день донора крови, справки, в мире