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2020-06-08T14:39
https://ria.ru/20200608/1572629931.html
Скворцова: во время пандемии удалось избежать нехватки донорской крови
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РИА Новости

Скворцова: во время пандемии удалось избежать нехватки донорской крови

14:31 08.06.2020 (обновлено: 14:39 08.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗабор крови у донора
Забор крови у донора
© РИА Новости / Максим Блинов
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Забор крови у донора. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нехватки донорской крови и ее компонентов в России во время пандемии удалось избежать, число доноров снизилось менее чем на 1%, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.
"В настоящий непростой период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 благодаря усилиям учреждений Службы крови удалось избежать нехватки донорской крови и ее компонентов. В результате число доноров снизилось менее, чем на 1% (на 0,7%)", – сказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.
Россия на сегодняшний день является одним из мировых лидеров по заготовке крови, за 2019 год 1,3 миллиона человек стали донорами крови и ее компонентов, отметили в пресс-службе.
При этом почти вся донорская кровь заготавливается безвозмездно, подчеркнули в ФМБА.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВероника Скворцова
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