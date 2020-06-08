Скворцова: во время пандемии удалось избежать нехватки донорской крови

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Нехватки донорской крови и ее компонентов в России во время пандемии удалось избежать, число доноров снизилось менее чем на 1%, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства.

"В настоящий непростой период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 благодаря усилиям учреждений Службы крови удалось избежать нехватки донорской крови и ее компонентов. В результате число доноров снизилось менее, чем на 1% (на 0,7%)", – сказала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.

Россия на сегодняшний день является одним из мировых лидеров по заготовке крови, за 2019 год 1,3 миллиона человек стали донорами крови и ее компонентов, отметили в пресс-службе.

При этом почти вся донорская кровь заготавливается безвозмездно, подчеркнули в ФМБА.