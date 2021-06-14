https://ria.ru/20210614/distant-1736921146.html

Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистант

Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистант - РИА Новости, 14.06.2021

Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистант

Министерство науки и высшего образования рекомендовало подведомственным вузам столицы перейти на дистанционный формат работы. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T10:14

2021-06-14T10:14

2021-06-14T11:34

навигатор абитуриента

коронавирус в россии

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

москва

образование - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596195588_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_04fa8e0d72b20ce66fbb8fac0f7e6535.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования рекомендовало подведомственным вузам столицы перейти на дистанционный формат работы."В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры", — заявила РИА Новости пресс-служба ведомства.Московские власти объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели несколько других ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. Заболеваемость в столице растет; на прошлой неделе зафиксировали один из самых больших суточных показателей за все время пандемии.Минобрнауки в ближайшее время выпустит приказ с рекомендациями по организации образовательного процесса в условиях ухудшения ситуации с COVID-19. На какой срок, пока не уточняется.Руководство МГУ, МГТУ имени Баумана уже заявило о переводе сессии и аттестаций на дистант. Высшая школа экономики частично перешла на удаленный формат, занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно.

https://ria.ru/20210613/sessiya-1736818594.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), москва, образование - общество, общество