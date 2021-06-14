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Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистант
Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистант - РИА Новости, 14.06.2021
Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистант
Министерство науки и высшего образования рекомендовало подведомственным вузам столицы перейти на дистанционный формат работы. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T10:14
2021-06-14T10:14
2021-06-14T11:34
навигатор абитуриента
коронавирус в россии
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования рекомендовало подведомственным вузам столицы перейти на дистанционный формат работы."В случае невозможности организовать образовательный процесс дистанционно вузы должны соблюсти требования Роспотребнадзора и предпринять все необходимые антиковидные меры", — заявила РИА Новости пресс-служба ведомства.Московские власти объявили дни с 15 по 19 июня нерабочими и ввели несколько других ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. Заболеваемость в столице растет; на прошлой неделе зафиксировали один из самых больших суточных показателей за все время пандемии.Минобрнауки в ближайшее время выпустит приказ с рекомендациями по организации образовательного процесса в условиях ухудшения ситуации с COVID-19. На какой срок, пока не уточняется.Руководство МГУ, МГТУ имени Баумана уже заявило о переводе сессии и аттестаций на дистант. Высшая школа экономики частично перешла на удаленный формат, занятия и экзамены, которые нельзя принять в дистанционном формате, пройдут очно.
https://ria.ru/20210613/sessiya-1736818594.html
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), москва, образование - общество, общество
Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистант
10:14 14.06.2021 (обновлено: 11:34 14.06.2021)
Минобрнауки рекомендовало московским вузам перейти на дистант