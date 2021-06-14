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Дерипаска прокомментировал отказ США снять с него санкции
Дерипаска прокомментировал отказ США снять с него санкции - РИА Новости, 14.06.2021
Дерипаска прокомментировал отказ США снять с него санкции
Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал отказ американского суда снять с него санкции предсказуемо абсурдным и заявил РИА Новости о намерении дальше защищать РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T15:55
2021-06-14T17:05
россия
олег дерипаска
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал отказ американского суда снять с него санкции предсказуемо абсурдным и заявил РИА Новости о намерении дальше защищать себя."Cуд предпочел прикрыться процессуальными формальностями и проигнорировал суть дела, которая заключается в том, что санкции, несправедливо введенные против меня и основанных мной компаний, привели к разрушительным последствиям для сотен тысяч людей — и все на основании нескольких бульварных статей", — передал РИА Новости слова Дерипаски его представитель.По словам предпринимателя, из постановления суда следует, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США не должно соблюдать установленные процедуры, а он должен. Также ведомство может выбирать, какие доказательства раскрывать, а какие утаивать."Это все равно что играть в покер с завязанными глазами, при этом раскрывая свои карты противникам. &lt;...&gt; Великое американское лицемерие проявляется в том, как правовая система США объявляет себя оплотом мировой справедливости, но на деле заинтересована лишь в продвижении повестки американских политиков. Но политические интересы не должны быть выше правосудия. Я продолжу защищать как себя, так и тех, кого против их воли сделали пешками в грязных политических играх", — резюмировал бизнесмен.Дерипаска в марте 2019 года подал иск в федеральный суд Вашингтона на Минфин США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за введенных ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также отметил, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало его несправедливо и незаконно.В феврале 2020-го издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В том числе Минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
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россия, олег дерипаска, сша, в мире
Дерипаска прокомментировал отказ США снять с него санкции
15:55 14.06.2021 (обновлено: 17:05 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Российский бизнесмен Дерипаска прокомментировал отказ американского суда снять с него санкции

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал отказ американского суда снять с него санкции предсказуемо абсурдным и заявил РИА Новости о намерении дальше защищать себя.
"Cуд предпочел прикрыться процессуальными формальностями и проигнорировал суть дела, которая заключается в том, что санкции, несправедливо введенные против меня и основанных мной компаний, привели к разрушительным последствиям для сотен тысяч людей — и все на основании нескольких бульварных статей", — передал РИА Новости слова Дерипаски его представитель.
По словам предпринимателя, из постановления суда следует, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США не должно соблюдать установленные процедуры, а он должен. Также ведомство может выбирать, какие доказательства раскрывать, а какие утаивать.
"Это все равно что играть в покер с завязанными глазами, при этом раскрывая свои карты противникам. <...> Великое американское лицемерие проявляется в том, как правовая система США объявляет себя оплотом мировой справедливости, но на деле заинтересована лишь в продвижении повестки американских политиков. Но политические интересы не должны быть выше правосудия. Я продолжу защищать как себя, так и тех, кого против их воли сделали пешками в грязных политических играх", — резюмировал бизнесмен.
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Дерипаска в марте 2019 года подал иск в федеральный суд Вашингтона на Минфин США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за введенных ограничений его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также отметил, что Управление по контролю за иностранными активами преследовало его несправедливо и незаконно.
В феврале 2020-го издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме ведомство изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В том числе Минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".
США в апреле 2018 года внесли в черный список (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский Минфин вывел из-под санкций En+ Group и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.
 
РоссияОлег ДерипаскаСШАВ мире
 
 
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