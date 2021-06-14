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В Багдаде беспилотник обстрелял военный объект
В Багдаде беспилотник обстрелял военный объект - РИА Новости, 14.06.2021
В Багдаде беспилотник обстрелял военный объект
Неизвестный беспилотник нанес в понедельник утром удар по военному объекту, расположенному на территории международного аэропорта Багдада, передает агентство... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T10:47
2021-06-14T10:48
касем сулеймани
ввс ирака
корпус стражей исламской революции
багдад (город)
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Неизвестный беспилотник нанес в понедельник утром удар по военному объекту, расположенному на территории международного аэропорта Багдада, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.Согласно источнику, беспилотник выпустил снаряды, которые попали по заграждению объекта ВВС Ирака. Источник отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.На прошлой неделе агентство INA сообщило со ссылкой на заявление иракских органов безопасности, что международный аэропорт Багдада подвергся атаке трех беспилотников, один из них был сбит. Возглавляемая США коалиция заявила, что расследует инцидент с беспилотниками, затронувший дипломатическое учреждение США в Багдаде.Ранее газета New York Times со ссылкой на американские источники сообщала, что подконтрольные Ирану силы несколько раз за последние месяцы с помощью боевых дронов наносили удары по базам в Ираке, которые в том числе используются американцами.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
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касем сулеймани, ввс ирака, корпус стражей исламской революции, багдад (город), иран, сша, в мире
В Багдаде беспилотник обстрелял военный объект
10:47 14.06.2021 (обновлено: 10:48 14.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий на улице Багдада
Военнослужащий на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В Багдаде беспилотник обстрелял военный объект на территории аэропорта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Неизвестный беспилотник нанес в понедельник утром удар по военному объекту, расположенному на территории международного аэропорта Багдада, передает агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности Ирака.
Согласно источнику, беспилотник выпустил снаряды, которые попали по заграждению объекта ВВС Ирака. Источник отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал.
На прошлой неделе агентство INA сообщило со ссылкой на заявление иракских органов безопасности, что международный аэропорт Багдада подвергся атаке трех беспилотников, один из них был сбит. Возглавляемая США коалиция заявила, что расследует инцидент с беспилотниками, затронувший дипломатическое учреждение США в Багдаде.
Ранее газета New York Times со ссылкой на американские источники сообщала, что подконтрольные Ирану силы несколько раз за последние месяцы с помощью боевых дронов наносили удары по базам в Ираке, которые в том числе используются американцами.
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Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
 
Касем СулейманиВВС ИракаКорпус стражей исламской революцииБагдад (город)ИранСШАВ мире
 
 
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