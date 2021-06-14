https://ria.ru/20210614/bayden-1736941446.html

Байден оценил статью устава НАТО о взаимопомощи

Байден оценил статью устава НАТО о взаимопомощи - РИА Новости, 14.06.2021

Байден оценил статью устава НАТО о взаимопомощи

Президент США Джо Байден назвал пятую статью устава НАТО о коллективной обороне "священным обязательством". РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T14:02

2021-06-14T14:02

2021-06-14T14:02

нато

джо байден

европа

йенс столтенберг

северная америка

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден назвал пятую статью устава НАТО о коллективной обороне "священным обязательством".Статья 5 устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону — ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом"."Я думаю, и я говорил это на протяжении всей моей карьеры…, что мы относимся к пятой статье как к священному обязательству", - сказал Байден во время беседы с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита НАТО в Брюсселе.

https://ria.ru/20210614/bayden-1736938518.html

европа

северная америка

сша

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нато, джо байден, европа, йенс столтенберг, северная америка, сша, в мире