В Баку осудили ливанского наемника, воевавшего в Карабахе
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Суд в Баку дал 20 лет лишения свободы ливанскому наемнику, воевавшему в Карабахе
БАКУ, 14 июн – РИА Новости. Суд в Баку дал 20 лет лишения свободы гражданину Ливана Викену Эулджекджияну, воевавшему в качестве наемника в Карабахе за вознаграждение в размере 2,5 тысячи долларов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что Эулджекджиян обвиняется в участии в военных действиях в Карабахе в качестве наемника и терроризме. По версии следствия, 29 сентября 2020 года Эулджекджиян согласился на предложение еще одного гражданина Ливана Овака Кикияна принять участие в боях в Карабахе в качестве наемника в обмен на материальное вознаграждение в размере 2,5 тысячи долларов.
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Судебное заседание по делу ливанского наемника продолжилось в понедельник в административном здании Ясамальского районного суда в Баку. Ранее в своем выступлении гособвинитель требовал для обвиняемого лишения свободы сроком на 20 лет. На процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева был оглашен приговор судебной коллегии. Подсудимого приговорили к 20 годам лишения свободы.
Ливанцу было предъявлено обвинение по статьям "участие наемника в военном конфликте или военной операции", "терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (организацией)", "незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики" и другим.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.