https://ria.ru/20210613/putin-1736830541.html
Путин рассказал о возможности эффективной работы России и США
Путин рассказал о возможности эффективной работы России и США - РИА Новости, 13.06.2021
Путин рассказал о возможности эффективной работы России и США
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Джо Байденом заявил, что у России и США есть вопросы, которые представляют взаимный интерес. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T10:57
2021-06-13T10:57
2021-06-13T15:21
россия
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Джо Байденом заявил, что у России и США есть вопросы, которые представляют взаимный интерес. "Это и стратегическая стабильность, и региональные конфликты, и природоохранные мероприятия, забота об экологии в целом, в глобальном смысле", — указал Путин в интервью, показанном на телеканале "Россия 1"."То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать", – добавил он.
https://ria.ru/20210613/bayden-1736765686.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша
Путин рассказал о возможности эффективной работы России и США
10:57 13.06.2021 (обновлено: 15:21 13.06.2021)
Путин заявил, что Россия и США могут эффективно работать