https://ria.ru/20210613/putin-1736830541.html

Путин рассказал о возможности эффективной работы России и США

Путин рассказал о возможности эффективной работы России и США - РИА Новости, 13.06.2021

Путин рассказал о возможности эффективной работы России и США

Президент РФ Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Джо Байденом заявил, что у России и США есть вопросы, которые представляют взаимный интерес. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T10:57

2021-06-13T10:57

2021-06-13T15:21

россия

джо байден

владимир путин

сша

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин перед встречей с американским коллегой Джо Байденом заявил, что у России и США есть вопросы, которые представляют взаимный интерес. "Это и стратегическая стабильность, и региональные конфликты, и природоохранные мероприятия, забота об экологии в целом, в глобальном смысле", — указал Путин в интервью, показанном на телеканале "Россия 1"."То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать", – добавил он.

https://ria.ru/20210613/bayden-1736765686.html

россия

сша

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россия, джо байден, владимир путин, сша