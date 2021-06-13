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https://ria.ru/20210613/protasevich-1736899022.html
В ЛНР призвали наказать Протасевича
В ЛНР призвали наказать Протасевича - РИА Новости, 13.06.2021
В ЛНР призвали наказать Протасевича
Основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич, участвовавший в действиях батальона "Азов", и подобные ему люди должны... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T23:22
2021-06-13T23:22
софия сапега
роман протасевич
россия
леонид пасечник
ryanair
луганская народная республика
кгб белоруссии
здоровье - общество
генеральная прокуратура рф
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич, участвовавший в действиях батальона "Азов", и подобные ему люди должны понести суровое наказание, заявил в эфире телеканала "Луганск-24" глава ЛНР Леонид Пасечник.Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что правоохранители республики уже контактировали с властями Белоруссии по поводу дела Протасевича, арестованного в Минске. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что не против опроса Протасевича по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе, пригласил ведущих это дело следователей ЛНР в Минск."Я смотрел на фотографию Протасевича, когда он полностью одет в военную форму. На нем бронежилет, на нем шикарная военная одежда, у него очень мощное достойное оружие. И вот такие разодетые молодчики, "бравые солдаты", они расстреливали безоружных и абсолютно мирных жителей Донбасса. Я уверен в том, что такое прощать нельзя. И я думаю, что они однозначно должны быть осуждены по законам военного времени, и они должны быть осуждены на Донбассе, именно там, где они творили эти свои бесчинства", - сказал Пасечник.Глава ЛНР подчеркнул, что действия таких людей были направлены не на убийство одного человека, а носили массовый характер."Не хочу комментировать ситуацию по поводу высшей меры наказания, лишения жизни, смертной казни. Но мне кажется, что они (военные преступники, - ред.) должны понести очень суровое и абсолютно законное наказание за совершенные ими деяния", - отметил глава ЛНР.Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210612/protasevich-1736753780.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210610/protasevich-1736488692.html
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софия сапега, роман протасевич, россия, леонид пасечник, ryanair, луганская народная республика, кгб белоруссии, здоровье - общество, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире
В ЛНР призвали наказать Протасевича
23:22 13.06.2021
 
© REUTERS / StringerРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© REUTERS / Stringer

В ЛНР заявили, что Протасевич должен понести суровое наказание

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Основатель Telegram-канала Nexta (признан в Белоруссии экстремистским) Роман Протасевич, участвовавший в действиях батальона "Азов", и подобные ему люди должны понести суровое наказание, заявил в эфире телеканала "Луганск-24" глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что правоохранители республики уже контактировали с властями Белоруссии по поводу дела Протасевича, арестованного в Минске. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что не против опроса Протасевича по возбужденному уголовному делу в связи с событиями в Донбассе, пригласил ведущих это дело следователей ЛНР в Минск.
Задержанный в Минске основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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"Я смотрел на фотографию Протасевича, когда он полностью одет в военную форму. На нем бронежилет, на нем шикарная военная одежда, у него очень мощное достойное оружие. И вот такие разодетые молодчики, "бравые солдаты", они расстреливали безоружных и абсолютно мирных жителей Донбасса. Я уверен в том, что такое прощать нельзя. И я думаю, что они однозначно должны быть осуждены по законам военного времени, и они должны быть осуждены на Донбассе, именно там, где они творили эти свои бесчинства", - сказал Пасечник.
Глава ЛНР подчеркнул, что действия таких людей были направлены не на убийство одного человека, а носили массовый характер.
"Не хочу комментировать ситуацию по поводу высшей меры наказания, лишения жизни, смертной казни. Но мне кажется, что они (военные преступники, - ред.) должны понести очень суровое и абсолютно законное наказание за совершенные ими деяния", - отметил глава ЛНР.
Ранее глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал на юго-востоке Украины в действиях батальона "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело против Протасевича и заявила о готовности предоставить белорусским правоохранительным органам имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании дела в его отношении. Там также обратилась к белорусским правоохранительным органам с просьбой предоставить возможность провести следственные действия с подозреваемым Протасевичем. Согласно законодательству ЛНР, Протасевичу грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.
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