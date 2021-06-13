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В Приморье пропавших на озере Ханка супругов ищут пять судов
В Приморье пропавших на озере Ханка супругов ищут пять судов - РИА Новости, 13.06.2021
В Приморье пропавших на озере Ханка супругов ищут пять судов
Пять маломерных судов осматривают акваторию в поисках супругов, пропавших на озере Ханка в Приморье, где семья с ребенком каталась на лодке, сообщила РИА... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T14:35
2021-06-13T14:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ханкайский район
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Пять маломерных судов осматривают акваторию в поисках супругов, пропавших на озере Ханка в Приморье, где семья с ребенком каталась на лодке, сообщила РИА Новости специалист пресс-службы краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС Алена Заборовская.ЧП произошло 10 июня 2021 года: супруги пропали на озере Ханка в Приморье, катаясь на лодке с маленьким ребенком. На следующий день, когда семья не вернулась, организовали поиски. Надувную лодку с оторванным мотором обнаружили в 7 километрах от места привала. Сотрудник полиции Владимир Поварчук и местный житель Виталий Васильков нашли малыша в лодке в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. По факту исчезновения супругов СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". Предварительно, по данным следствия, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться и упали в воду."Ведётся осмотр береговой черты и акватории. Всего задействованы пять маломерных судов - от пограничной службы, Росрыболовства и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России и 16 человек. Полиция и спасатели осматривают береговую черту, всего четыре человека и две единицы техники", - сообщила Заборовская, добавив, что поиски продолжаются.Ранее представитель полиции сообщил РИА Новости подробности пропажи супругов. Со слов ребёнка, отец пытался освободить зацепившуюся за что-то лодку, прыгнув в воду. Освободить не удалось, но после он не смог забраться в лодку из-за непогоды: в тот день в Приморье объявили штормовое предупреждение. Мать мальчика пыталась оказать помощь главе семьи, но тоже оказалась за бортом. В полиции выразили благодарность жителям Ханкайского района и волонтерам, участвующим в поисках.
https://ria.ru/20210612/primore-1736723083.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханкайский район, происшествия
В Приморье пропавших на озере Ханка супругов ищут пять судов
14:35 13.06.2021
 
© Фото : СУСК России по Приморскому краю10 июня 2021 года семья из трех человек, включая 3-летнего ребенка вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района
10 июня 2021 года семья из трех человек, включая 3-летнего ребенка вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Фото : СУСК России по Приморскому краю

Пять маломерных судов осматривают акваторию в поисках супругов, пропавших на озере Ханка

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Пять маломерных судов осматривают акваторию в поисках супругов, пропавших на озере Ханка в Приморье, где семья с ребенком каталась на лодке, сообщила РИА Новости специалист пресс-службы краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС Алена Заборовская.
ЧП произошло 10 июня 2021 года: супруги пропали на озере Ханка в Приморье, катаясь на лодке с маленьким ребенком. На следующий день, когда семья не вернулась, организовали поиски. Надувную лодку с оторванным мотором обнаружили в 7 километрах от места привала. Сотрудник полиции Владимир Поварчук и местный житель Виталий Васильков нашли малыша в лодке в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. По факту исчезновения супругов СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". Предварительно, по данным следствия, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться и упали в воду.
10 июня 2021 года семья из трех человек, включая 3-летнего ребенка вышла на надувной лодке с мотором в акваторию озера Ханка в районе села Камень Рыболов Ханкайского района - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
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На озере Ханка в Приморье пропали супруги, их ребенка нашли в лодке
"Ведётся осмотр береговой черты и акватории. Всего задействованы пять маломерных судов - от пограничной службы, Росрыболовства и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России и 16 человек. Полиция и спасатели осматривают береговую черту, всего четыре человека и две единицы техники", - сообщила Заборовская, добавив, что поиски продолжаются.
Ранее представитель полиции сообщил РИА Новости подробности пропажи супругов. Со слов ребёнка, отец пытался освободить зацепившуюся за что-то лодку, прыгнув в воду. Освободить не удалось, но после он не смог забраться в лодку из-за непогоды: в тот день в Приморье объявили штормовое предупреждение. Мать мальчика пыталась оказать помощь главе семьи, но тоже оказалась за бортом. В полиции выразили благодарность жителям Ханкайского района и волонтерам, участвующим в поисках.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ханкайский районПроисшествия
 
 
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