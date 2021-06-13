https://ria.ru/20210613/primore-1736852035.html

В Приморье пропавших на озере Ханка супругов ищут пять судов

В Приморье пропавших на озере Ханка супругов ищут пять судов - РИА Новости, 13.06.2021

В Приморье пропавших на озере Ханка супругов ищут пять судов

Пять маломерных судов осматривают акваторию в поисках супругов, пропавших на озере Ханка в Приморье, где семья с ребенком каталась на лодке, сообщила РИА... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T14:35

2021-06-13T14:35

2021-06-13T14:35

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ханкайский район

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июн – РИА Новости. Пять маломерных судов осматривают акваторию в поисках супругов, пропавших на озере Ханка в Приморье, где семья с ребенком каталась на лодке, сообщила РИА Новости специалист пресс-службы краевого государственного учреждения по пожарной безопасности, ГО и ЧС Алена Заборовская.ЧП произошло 10 июня 2021 года: супруги пропали на озере Ханка в Приморье, катаясь на лодке с маленьким ребенком. На следующий день, когда семья не вернулась, организовали поиски. Надувную лодку с оторванным мотором обнаружили в 7 километрах от места привала. Сотрудник полиции Владимир Поварчук и местный житель Виталий Васильков нашли малыша в лодке в тяжелом состоянии из-за переохлаждения. По факту исчезновения супругов СК возбудил уголовное дело по статье "убийство". Предварительно, по данным следствия, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться и упали в воду."Ведётся осмотр береговой черты и акватории. Всего задействованы пять маломерных судов - от пограничной службы, Росрыболовства и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России и 16 человек. Полиция и спасатели осматривают береговую черту, всего четыре человека и две единицы техники", - сообщила Заборовская, добавив, что поиски продолжаются.Ранее представитель полиции сообщил РИА Новости подробности пропажи супругов. Со слов ребёнка, отец пытался освободить зацепившуюся за что-то лодку, прыгнув в воду. Освободить не удалось, но после он не смог забраться в лодку из-за непогоды: в тот день в Приморье объявили штормовое предупреждение. Мать мальчика пыталась оказать помощь главе семьи, но тоже оказалась за бортом. В полиции выразили благодарность жителям Ханкайского района и волонтерам, участвующим в поисках.

https://ria.ru/20210612/primore-1736723083.html

https://ria.ru/20210522/abkhaziya-1733483100.html

россия

ханкайский район

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россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханкайский район, происшествия