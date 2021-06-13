https://ria.ru/20210613/prichina-1736877107.html

В СК назвали причину ДТП с экскурсионным автобусом под Петербургом

В СК назвали причину ДТП с экскурсионным автобусом под Петербургом - РИА Новости, 13.06.2021

В СК назвали причину ДТП с экскурсионным автобусом под Петербургом

Водитель экскурсионного автобуса, при съезде которого в кювет в Ленинградской области пострадали 10 пассажиров, не справился с управлением из-за сильного дождя, РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T18:21

2021-06-13T18:21

2021-06-13T18:32

подпорожье

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Водитель экскурсионного автобуса, при съезде которого в кювет в Ленинградской области пострадали 10 пассажиров, не справился с управлением из-за сильного дождя, сообщает СУСК по региону, организовавшее доследственную проверку после этой аварии.Ранее региональные власти сообщили, что в воскресенье в Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. По уточненной информации областной администрации, медики скорой помощи по итогам осмотра пострадавших приняли решение о госпитализации 10 человек, семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле."По данным следствия, 13 июня… недалеко от деревни Верхние Мандроги ввиду неблагоприятных дорожных условий (сильного дождя) водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.По данным регионального следственного управления, в автобусе находилось 46 пассажиров. "В результате ДТП пострадали 10 человек, которые госпитализированы в медицинское учреждение", - информирует СУСК.Доследственная проверка проводится "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", заключает ведомство.

https://ria.ru/20210613/dtp-1736859759.html

https://ria.ru/20210612/avtobus-1736793048.html

подпорожье

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подпорожье, ленинградская область, происшествия