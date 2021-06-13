В СК назвали причину ДТП с экскурсионным автобусом под Петербургом
18:21 13.06.2021 (обновлено: 18:32 13.06.2021)
© Фото : ГУ МЧС по Ленинградской областиНа месте ДТП с пассажирским автобусом в Ленинградской области
© Фото : ГУ МЧС по Ленинградской области
Водитель экскурсионного автобуса в Ленинградской области не справился с управлением из-за дождя
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Водитель экскурсионного автобуса, при съезде которого в кювет в Ленинградской области пострадали 10 пассажиров, не справился с управлением из-за сильного дождя, сообщает СУСК по региону, организовавшее доследственную проверку после этой аварии.
Ранее региональные власти сообщили, что в воскресенье в Подпорожье недалеко от деревни Верхние Мандроги перевернулся экскурсионный автобус. По уточненной информации областной администрации, медики скорой помощи по итогам осмотра пострадавших приняли решение о госпитализации 10 человек, семь из них госпитализируются в Подпорожскую больницу, трое - в Лодейное Поле.
"По данным следствия, 13 июня… недалеко от деревни Верхние Мандроги ввиду неблагоприятных дорожных условий (сильного дождя) водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.
По данным регионального следственного управления, в автобусе находилось 46 пассажиров. "В результате ДТП пострадали 10 человек, которые госпитализированы в медицинское учреждение", - информирует СУСК.
Доследственная проверка проводится "по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", заключает ведомство.
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