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В ЛНР призвали ОБСЕ оценить соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
В ЛНР призвали ОБСЕ оценить соблюдение Киевом перемирия в Донбассе - РИА Новости, 13.06.2021
В ЛНР призвали ОБСЕ оценить соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призвала действующего председателя ОБСЕ Анн Линде объективно оценить, как Киев соблюдает... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:19
2021-06-13T16:19
россия
анн линде (мид швеции)
смм обсе
леонид пасечник
обсе
донецкая народная республика
джо байден
оон
сша
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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призвала действующего председателя ОБСЕ Анн Линде объективно оценить, как Киев соблюдает договоренности по перемирию в Донбассе.В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена."Сегодня, в преддверии заседания саммита стран НАТО&nbsp; и встречи президентов России и США, глава ОБСЕ Анн Линде прибывает с рабочим визитом на Украину, для оценки ситуации по безопасности на линии разграничения и ознакомления с деятельностью СММ ОБСЕ", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.По данным Народной милиции, отдельным вопросом к политическому руководству Украины будет провокация украинских диверсантов вблизи населенного пункта Голубовское, вследствие которой погибли пять сотрудников оборонного ведомства."Призываем Анн Линде объективно оценить соблюдение украинской стороной комплекса Дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня для исключения эскалации конфликта", - заявил Филипоненко.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210613/donbass-1736844105.html
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россия
донецкая народная республика
сша
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россия, анн линде (мид швеции), смм обсе, леонид пасечник, обсе, донецкая народная республика, джо байден, оон, сша, в мире
В ЛНР призвали ОБСЕ оценить соблюдение Киевом перемирия в Донбассе
16:19 13.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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В ЛНР призвали председателя ОБСЕ Анн Линде оценить соблюдение Киевом перемирия в Донбассе

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ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призвала действующего председателя ОБСЕ Анн Линде объективно оценить, как Киев соблюдает договоренности по перемирию в Донбассе.
В пятницу Народная милиция ЛНР заявила, что пятеро ее сотрудников погибли при нападении диверсионной группы украинских силовиков. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что диверсанты были специально подготовленными профессионалами. По мнению Пасечника, диверсия была одобрена и спланирована руководством Украины в преддверии встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13:10
ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
"Сегодня, в преддверии заседания саммита стран НАТО  и встречи президентов России и США, глава ОБСЕ Анн Линде прибывает с рабочим визитом на Украину, для оценки ситуации по безопасности на линии разграничения и ознакомления с деятельностью СММ ОБСЕ", - заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.
По данным Народной милиции, отдельным вопросом к политическому руководству Украины будет провокация украинских диверсантов вблизи населенного пункта Голубовское, вследствие которой погибли пять сотрудников оборонного ведомства.
"Призываем Анн Линде объективно оценить соблюдение украинской стороной комплекса Дополнительных мер по соблюдению режима прекращения огня для исключения эскалации конфликта", - заявил Филипоненко.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
13:00
В ЛНР заявили о размещении зенитных установок ВСУ в Донбассе
 
РоссияАнн Линде (МИД Швеции)СММ ОБСЕЛеонид ПасечникОБСЕДонецкая Народная РеспубликаДжо БайденООНСШАВ мире
 
 
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