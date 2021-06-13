https://ria.ru/20210613/nato-1736896379.html
Белый дом объяснил новые стратегии НАТО укреплением обороны от России
Белый дом объяснил новые стратегии НАТО укреплением обороны от России - РИА Новости, 14.06.2021
Белый дом объяснил новые стратегии НАТО укреплением обороны от России
НАТО реализует новые военные стратегии, чтобы укрепить оборону от угроз России, говорится в заявлении Белого дома. РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-13T22:39
2021-06-13T22:39
2021-06-14T00:45
россия
администрация президента сша
брюссель
нато
джо байден
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/103619/44/1036194403_0:150:800:600_1920x0_80_0_0_398d6ad59f3dfad6fc48ddb43f18cd76.jpg
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. НАТО реализует новые военные стратегии, чтобы укрепить оборону от угроз России, говорится в заявлении Белого дома."Союзники возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны НАТО для противодействия угрозам со стороны России и других стран", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.Релиз распространен в преддверии саммита НАТО, намеченного на 14 июня в Брюсселе.
https://ria.ru/20210613/nato-1736895215.html
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/103619/44/1036194403_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_781e7d24bd53f9c0d2a029c1bd0b4783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, администрация президента сша, брюссель, нато, джо байден, в мире
Белый дом объяснил новые стратегии НАТО укреплением обороны от России
22:39 13.06.2021 (обновлено: 00:45 14.06.2021)
Страны НАТО пересмотрят свою стратегическую концепцию из-за России и Китая