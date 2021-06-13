https://ria.ru/20210613/nato-1736896379.html

Белый дом объяснил новые стратегии НАТО укреплением обороны от России

Белый дом объяснил новые стратегии НАТО укреплением обороны от России - РИА Новости, 14.06.2021

Белый дом объяснил новые стратегии НАТО укреплением обороны от России

НАТО реализует новые военные стратегии, чтобы укрепить оборону от угроз России, говорится в заявлении Белого дома. РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-13T22:39

2021-06-13T22:39

2021-06-14T00:45

россия

администрация президента сша

брюссель

нато

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. НАТО реализует новые военные стратегии, чтобы укрепить оборону от угроз России, говорится в заявлении Белого дома."Союзники возьмут на себя обязательства по реализации новых военных концепций и стратегий, которые укрепят потенциал сдерживания и обороны НАТО для противодействия угрозам со стороны России и других стран", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.Релиз распространен в преддверии саммита НАТО, намеченного на 14 июня в Брюсселе.

https://ria.ru/20210613/nato-1736895215.html

россия

брюссель

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2021

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россия, администрация президента сша, брюссель, нато, джо байден, в мире