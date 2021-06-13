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В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького
В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького - РИА Новости, 13.06.2021
В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького
Общегородской выпускной в парке Горького в Москве отменили из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, одиннадцатиклассники смогут отпраздновать... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:07
2021-06-13T14:01
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Общегородской выпускной в парке Горького в Москве отменили из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, одиннадцатиклассники смогут отпраздновать выпускной в своих школах, торжественную часть лучше провести на улице, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки."Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников. Кроме того, в соответствии с указом мэра Москвы, чтобы снизить рост заболеваемости, в крупных городских парках, в том числе в парке Горького, с 13 июня приостанавливается работа развлекательных объектов: спортивных площадок, беседок, которые задействованы при организации выпускного вечера. Поэтому отказ от проведения крупного массового мероприятия, когда одномоментно в парке Горького собирается несколько десятков тысяч выпускников и их учителей, позволит сохранить здоровье детей и взрослых", — говорится в сообщении.Отмечается, что при этом столичные выпускники 2021 года не останутся без праздника. Вместо общегородского выпускные вечера для одиннадцатиклассников могут быть организованы в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, действующих в образовательных учреждениях, чтобы минимизировать возможность распространения коронавирусной инфекции."На входе в здания у всех участников школьного праздника будут измерять температуру, в помещениях установят обеззараживающие воздух устройства и дозаторы с антисептиком. Медицинские маски будут обязательны для ребят и гостей выпускного. В случае хорошей погоды торжественную часть с вручением аттестатов рекомендовано организовать на открытом воздухе. В помещениях школы количество участников будет ограничено, для родных выпускников предусмотрена видеозапись и онлайн-трансляция школьного праздника", — говорится в сообщении.В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку и по возможности большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.
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социальный навигатор, сн_образование, сергей собянин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького
11:07 13.06.2021 (обновлено: 14:01 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВыпускной вечер в Парке Горького
Выпускной вечер в Парке Горького - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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В Москве отменили общегородской выпускной в парке Горького в связи с эпидситуацией

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Общегородской выпускной в парке Горького в Москве отменили из-за эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом, одиннадцатиклассники смогут отпраздновать выпускной в своих школах, торжественную часть лучше провести на улице, сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.
"Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников. Кроме того, в соответствии с указом мэра Москвы, чтобы снизить рост заболеваемости, в крупных городских парках, в том числе в парке Горького, с 13 июня приостанавливается работа развлекательных объектов: спортивных площадок, беседок, которые задействованы при организации выпускного вечера. Поэтому отказ от проведения крупного массового мероприятия, когда одномоментно в парке Горького собирается несколько десятков тысяч выпускников и их учителей, позволит сохранить здоровье детей и взрослых", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что при этом столичные выпускники 2021 года не останутся без праздника. Вместо общегородского выпускные вечера для одиннадцатиклассников могут быть организованы в школах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, действующих в образовательных учреждениях, чтобы минимизировать возможность распространения коронавирусной инфекции.
"На входе в здания у всех участников школьного праздника будут измерять температуру, в помещениях установят обеззараживающие воздух устройства и дозаторы с антисептиком. Медицинские маски будут обязательны для ребят и гостей выпускного. В случае хорошей погоды торжественную часть с вручением аттестатов рекомендовано организовать на открытом воздухе. В помещениях школы количество участников будет ограничено, для родных выпускников предусмотрена видеозапись и онлайн-трансляция школьного праздника", — говорится в сообщении.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Москве возвращаются ограничения на работу развлекательных центров, детских комнат в торговых центрах и на работу ночных заведений, также неделя с 15 июня до 20 июня объявлена нерабочей, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу. Также всем работодателям рекомендовано перевести не менее 30% сотрудников на удаленку и по возможности большинство, в особенности тех, кто не вакцинировался.
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