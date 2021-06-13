https://ria.ru/20210613/mashina-1736863204.html

Мясников высказался о розыгрыше машин за прививку от коронавируса

Мясников высказался о розыгрыше машин за прививку от коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021

Мясников высказался о розыгрыше машин за прививку от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал программу стимулирования вакцинации от коронавируса, организованную московскими властями. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T16:25

2021-06-13T16:25

2021-06-13T16:25

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал программу стимулирования вакцинации от коронавируса, организованную московскими властями. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди жителей столицы, получивших первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 11 июля каждую неделю будут разыгрывать по пять автомобилей. В столице действует сто прививочных пунктов на базе поликлиник, также пройти вакцинацию от коронавируса можно в частных клиниках, флагманских центрах "Мои документы" и павильонах "Здоровая Москва". С апреля жителям города старше 60 лет выдают за прививку карту с бонусами, которые можно потратить в определенных магазинах бытовых товаров, а также в аптеках и кафе. Накануне в Москве зафиксировали 7704 случая заражения коронавирусом, что стало одним из самых высоких показателей за все время пандемии. Антирекорд в столице зафиксировали 24 декабря, когда выявили 8203 инфицированных. В субботу власти вернули ограничения на работу общепита и проведение массовых мероприятий, отменили общегородской выпускной.

https://ria.ru/20210612/vaktsiny-1736494541.html

москва

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, здоровье - общество, москва