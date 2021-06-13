Мясников высказался о розыгрыше машин за прививку от коронавируса
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Мясников пристыдил россиян из-за розыгрыша машин за прививку от коронавируса
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал программу стимулирования вакцинации от коронавируса, организованную московскими властями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди жителей столицы, получивших первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 11 июля каждую неделю будут разыгрывать по пять автомобилей.
"Люди, а вот вам не стыдно?! Что приходится ради вашего здоровья прибегать вот к такому? Ну что мы совсем уже?" — написал Мясников в телеграме.
В столице действует сто прививочных пунктов на базе поликлиник, также пройти вакцинацию от коронавируса можно в частных клиниках, флагманских центрах "Мои документы" и павильонах "Здоровая Москва".
С апреля жителям города старше 60 лет выдают за прививку карту с бонусами, которые можно потратить в определенных магазинах бытовых товаров, а также в аптеках и кафе.
Накануне в Москве зафиксировали 7704 случая заражения коронавирусом, что стало одним из самых высоких показателей за все время пандемии. Антирекорд в столице зафиксировали 24 декабря, когда выявили 8203 инфицированных. В субботу власти вернули ограничения на работу общепита и проведение массовых мероприятий, отменили общегородской выпускной.