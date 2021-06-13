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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/mashina-1736863204.html
Мясников высказался о розыгрыше машин за прививку от коронавируса
Мясников высказался о розыгрыше машин за прививку от коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021
Мясников высказался о розыгрыше машин за прививку от коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал программу стимулирования вакцинации от коронавируса, организованную московскими властями. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T16:25
2021-06-13T16:25
распространение коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал программу стимулирования вакцинации от коронавируса, организованную московскими властями. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди жителей столицы, получивших первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 11 июля каждую неделю будут разыгрывать по пять автомобилей. В столице действует сто прививочных пунктов на базе поликлиник, также пройти вакцинацию от коронавируса можно в частных клиниках, флагманских центрах "Мои документы" и павильонах "Здоровая Москва". С апреля жителям города старше 60 лет выдают за прививку карту с бонусами, которые можно потратить в определенных магазинах бытовых товаров, а также в аптеках и кафе. Накануне в Москве зафиксировали 7704 случая заражения коронавирусом, что стало одним из самых высоких показателей за все время пандемии. Антирекорд в столице зафиксировали 24 декабря, когда выявили 8203 инфицированных. В субботу власти вернули ограничения на работу общепита и проведение массовых мероприятий, отменили общегородской выпускной.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, здоровье - общество, москва
Мясников высказался о розыгрыше машин за прививку от коронавируса
16:25 13.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПациент во время прививки вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя
Пациент во время прививки вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от COVID-19 в 7-й городской поликлинике Симферополя - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Мясников пристыдил россиян из-за розыгрыша машин за прививку от коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал программу стимулирования вакцинации от коронавируса, организованную московскими властями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что среди жителей столицы, получивших первый компонент вакцины от коронавируса с 14 июня по 11 июля каждую неделю будут разыгрывать по пять автомобилей.
"Люди, а вот вам не стыдно?! Что приходится ради вашего здоровья прибегать вот к такому? Ну что мы совсем уже?" — написал Мясников в телеграме.
В столице действует сто прививочных пунктов на базе поликлиник, также пройти вакцинацию от коронавируса можно в частных клиниках, флагманских центрах "Мои документы" и павильонах "Здоровая Москва".
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Вчера, 08:00Распространение коронавируса
"Выжидает, чтобы напасть". Почему привитых награждают миллионами
С апреля жителям города старше 60 лет выдают за прививку карту с бонусами, которые можно потратить в определенных магазинах бытовых товаров, а также в аптеках и кафе.
Накануне в Москве зафиксировали 7704 случая заражения коронавирусом, что стало одним из самых высоких показателей за все время пандемии. Антирекорд в столице зафиксировали 24 декабря, когда выявили 8203 инфицированных. В субботу власти вернули ограничения на работу общепита и проведение массовых мероприятий, отменили общегородской выпускной.
 
Распространение коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
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