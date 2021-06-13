https://ria.ru/20210613/madrid-1736849703.html

В Мадриде началась акция против помилования каталонских политиков

В Мадриде началась акция против помилования каталонских политиков - РИА Новости, 13.06.2021

В Мадриде началась акция против помилования каталонских политиков

Многотысячная акция против помилования каталонских политиков, приговоренных за проведение незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T14:14

2021-06-13T14:14

2021-06-13T14:53

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МАДРИД, 13 июн - РИА Новости, Елена Шестернина. Многотысячная акция против помилования каталонских политиков, приговоренных за проведение незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, проходит в центре Мадрида, передает корреспондент РИА Новости.Организатором выступила политическая организация "Платформа 78", митинг поддержали крупнейшая оппозиционная правая Народная партия, крайне правая VOX, третья по численности в конгрессе депутатов, а также правоцентристская "Граждане".Участники выступают против помилования участников "процесса", как в Испании называют шаги сторонников независимости Каталонии, и за "равенство всех без исключения испанцев перед законом".Над толпой развеваются многочисленные испанские флаги, у многих они повязаны на плечах наподобие плаща. Приобрести национальный символ можно тут же - маленький стоит 3 евро, большой - пять."Я пришел, чтобы выступить против правительства (премьера Педро) Санчеса, которое ведет переговоры с преступниками (с партиями, поддерживающими идею независимости Каталонии, а также с новым каталонским руководством - ред). Приговоренные совершили преступление и должны отбыть наказание полностью. Как их можно освобождать, они вообще не раскалялись! Предыдущее правительство (правой Народной партии - ред.) до последнего пыталось договориться, но они не послушали, нарушили закон и провели референдум", - сказал РИА Новости один из участников митинга.Еще одна участница говорит, что пришла не только из-за "вопроса помилования, но чтобы потребовать отставки премьера Санчеса, который "уничтожает страну и лишает людей работы".В конце мая Верховный суд Испании выступил против помилования, поскольку "нет доказательств или признаков раскаяния осужденных". Однако правительство, которое должно принять окончательное решение, склоняется к тому, чтобы оно состоялось.Верховный суд в октябре 2019 года вынес приговоры 12 каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения. Троих суд признал виновными в неподчинении, они приговорены к штрафам. Еще ряд политиков, причастных к событиям осени 2017 года, включая бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона, скрываются от испанского правосудия за границей.

https://ria.ru/20201029/kataloniya-1582137933.html

https://ria.ru/20200716/1574445260.html

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карлес пучдемон, каталония, испания, в мире