Главу Кисловодска, упавшего с самоката, переводят в госпиталь Бурденко
20:39 13.06.2021 (обновлено: 22:47 13.06.2021)
Главу Кисловодска Александра Курбатова, упавшего с самоката, переводят в госпиталь Бурденко
НАЛЬЧИК, 13 июн — РИА Новости. Главу Кисловодска Александра Курбатова, прооперированного после падения с электросамоката, переводят на лечение в госпиталь имени Бурденко в Москву.
Инцидент произошел накануне. Курбатову сделали операцию, после этого он был в реанимации в тяжелом состоянии. Сегодня стало известно, что его состояние стабилизировалось. Как позднее заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, Курбатова ввели в искусственную кому.
"Специалистам Кисловодской городской больницы удалось стабилизировать тяжелейшее состояние Александра Курбатова и было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко", — говорится в сообщении администрации Кисловодска в Instagram.
Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года, ему 51 год.
Сейчас широко обсуждают необходимость ограничения скорости электросамокатов. Это связано с тем, что в последнее время значительно возросло количество инцидентов с участием этого средства передвижения.
Так, в Совфеде предложили продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости, в СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час.
В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с каршеринговыми компаниями: оно, в частности, предусматривает полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями их скорость ограничили до 10 километров в час — до 12 июля, с 13 июля — до 15 километров в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним и пьяным.
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