https://ria.ru/20210613/lechenie-1736887541.html

Главу Кисловодска, упавшего с самоката, переводят в госпиталь Бурденко

Главу Кисловодска, упавшего с самоката, переводят в госпиталь Бурденко - РИА Новости, 13.06.2021

Главу Кисловодска, упавшего с самоката, переводят в госпиталь Бурденко

Главу Кисловодска Александра Курбатова, прооперированного после падения с электросамоката, переводят на лечение в госпиталь имени Бурденко в Москву. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T20:39

2021-06-13T20:39

2021-06-13T22:47

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НАЛЬЧИК, 13 июн — РИА Новости. Главу Кисловодска Александра Курбатова, прооперированного после падения с электросамоката, переводят на лечение в госпиталь имени Бурденко в Москву.Инцидент произошел накануне. Курбатову сделали операцию, после этого он был в реанимации в тяжелом состоянии. Сегодня стало известно, что его состояние стабилизировалось. Как позднее заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, Курбатова ввели в искусственную кому."Специалистам Кисловодской городской больницы удалось стабилизировать тяжелейшее состояние Александра Курбатова и было рекомендовано продолжить лечение в Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко", — говорится в сообщении администрации Кисловодска в Instagram.Курбатов возглавляет Кисловодск с конца 2015 года, ему 51 год.Сейчас широко обсуждают необходимость ограничения скорости электросамокатов. Это связано с тем, что в последнее время значительно возросло количество инцидентов с участием этого средства передвижения.Так, в Совфеде предложили продавать в России электросамокаты со встроенным лимитом скорости, в СПЧ рекомендовали оснастить их номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить скорость передвижения на них в общественных пространствах до 15 километров в час.В Петербурге городской комитет по транспорту 9 июня подписал соглашения с каршеринговыми компаниями: оно, в частности, предусматривает полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями их скорость ограничили до 10 километров в час — до 12 июля, с 13 июля — до 15 километров в час. При этом на остальной территории города предельная скорость электросамокатов — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним и пьяным.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/samokat-1736783768.html

https://ria.ru/20210613/kurbatov-1736854566.html

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россия, здоровье - общество, общество, москва, кисловодск