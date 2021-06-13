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Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска
Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска - РИА Новости, 13.06.2021
Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска
Состояние прооперированного после падения с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабилизировалось, но все еще остается тяжелым, сообщила... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:30
2021-06-13T12:59
ставропольский край
александр курбатов
кисловодск
происшествия
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НАЛЬЧИК, 13 июн — РИА Новости. Состояние прооперированного после падения с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабилизировалось, но все еще остается тяжелым, сообщила администрация города в Instagram.Курбатову провели хирургическую операцию, он находился в реанимации.Отмечается, что по поручению губернатора из Ставрополя в Кисловодск прибыла бригада врачей во главе с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.Курбатов, которому 51 год, возглавляет Кисловодск с конца 2015-го.В последнее время стала актуальна проблема использования электросамокатов, в частности, обсуждается ограничение их скорости, чтобы сократить количество происшествий. Так, в Совфеде предложили продавать их уже со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить такой транспорт номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на них в общественных пространствах 15 километрами в час.В Петербурге городской комитет по транспорту подписал соглашение с кикшеринговыми компаниями, которое предусматривает, в частности, полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость ограничивается до десяти километров в час. При этом на остальной территории города действует ограничение — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним, а также пьяным.
https://ria.ru/20210604/samokat-1735610928.html
https://ria.ru/20210531/padenie-1734973132.html
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ставропольский край, александр курбатов, кисловодск, происшествия
Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска
11:30 13.06.2021 (обновлено: 12:59 13.06.2021)
 
© Фото : Официальный портал Администрации КисловодскМэр Кисловодска Александр Курбатов
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© Фото : Официальный портал Администрации Кисловодск

Администрация Кисловодска о стабилизации состояния упавшего с электросамоката мэра Курбатова

Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 13 июн — РИА Новости. Состояние прооперированного после падения с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабилизировалось, но все еще остается тяжелым, сообщила администрация города в Instagram.
Курбатову провели хирургическую операцию, он находился в реанимации.
Отмечается, что по поручению губернатора из Ставрополя в Кисловодск прибыла бригада врачей во главе с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.
Курбатов, которому 51 год, возглавляет Кисловодск с конца 2015-го.
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В последнее время стала актуальна проблема использования электросамокатов, в частности, обсуждается ограничение их скорости, чтобы сократить количество происшествий. Так, в Совфеде предложили продавать их уже со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить такой транспорт номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на них в общественных пространствах 15 километрами в час.
В Петербурге городской комитет по транспорту подписал соглашение с кикшеринговыми компаниями, которое предусматривает, в частности, полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость ограничивается до десяти километров в час. При этом на остальной территории города действует ограничение — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним, а также пьяным.
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Ставропольский крайАлександр КурбатовКисловодскПроисшествия
 
 
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