Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска
11:30 13.06.2021 (обновлено: 12:59 13.06.2021)
Администрация Кисловодска о стабилизации состояния упавшего с электросамоката мэра Курбатова
НАЛЬЧИК, 13 июн — РИА Новости. Состояние прооперированного после падения с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабилизировалось, но все еще остается тяжелым, сообщила администрация города в Instagram.
Курбатову провели хирургическую операцию, он находился в реанимации.
Отмечается, что по поручению губернатора из Ставрополя в Кисловодск прибыла бригада врачей во главе с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.
Курбатов, которому 51 год, возглавляет Кисловодск с конца 2015-го.
В последнее время стала актуальна проблема использования электросамокатов, в частности, обсуждается ограничение их скорости, чтобы сократить количество происшествий. Так, в Совфеде предложили продавать их уже со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить такой транспорт номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на них в общественных пространствах 15 километрами в час.
В Петербурге городской комитет по транспорту подписал соглашение с кикшеринговыми компаниями, которое предусматривает, в частности, полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость ограничивается до десяти километров в час. При этом на остальной территории города действует ограничение — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним, а также пьяным.