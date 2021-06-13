https://ria.ru/20210613/kurbatov-1736833866.html

Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска

Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска - РИА Новости, 13.06.2021

Власти рассказали о состоянии упавшего с электросамоката мэра Кисловодска

Состояние прооперированного после падения с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабилизировалось, но все еще остается тяжелым, сообщила... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:30

2021-06-13T11:30

2021-06-13T12:59

ставропольский край

александр курбатов

кисловодск

происшествия

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НАЛЬЧИК, 13 июн — РИА Новости. Состояние прооперированного после падения с электросамоката главы Кисловодска Александра Курбатова стабилизировалось, но все еще остается тяжелым, сообщила администрация города в Instagram.Курбатову провели хирургическую операцию, он находился в реанимации.Отмечается, что по поручению губернатора из Ставрополя в Кисловодск прибыла бригада врачей во главе с министром здравоохранения Ставропольского края Владимиром Колесниковым и специалисты Национального медицинского исследовательского цента нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко.Курбатов, которому 51 год, возглавляет Кисловодск с конца 2015-го.В последнее время стала актуальна проблема использования электросамокатов, в частности, обсуждается ограничение их скорости, чтобы сократить количество происшествий. Так, в Совфеде предложили продавать их уже со встроенным лимитом скорости. В СПЧ рекомендовали оснастить такой транспорт номерными знаками и внести в ПДД. Власти Москвы заявили о намерении ограничить быстроту передвижения на них в общественных пространствах 15 километрами в час.В Петербурге городской комитет по транспорту подписал соглашение с кикшеринговыми компаниями, которое предусматривает, в частности, полный запрет на движение электросамокатов в историческом центре города, включая Дворцовую и Сенатскую площади, а также Невский проспект. На улицах с плотным турпотоком и рядом с основными городскими достопримечательностями скорость ограничивается до десяти километров в час. При этом на остальной территории города действует ограничение — 20 километров в час. Сервисом аренды электросамокатов запретили пользоваться несовершеннолетним, а также пьяным.

https://ria.ru/20210604/samokat-1735610928.html

https://ria.ru/20210531/padenie-1734973132.html

ставропольский край

кисловодск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край, александр курбатов, кисловодск, происшествия