https://ria.ru/20210613/krisevich-1736852816.html

Следствие попросило арестовать акциониста, стрелявшего на Красной площади

Следствие попросило арестовать акциониста, стрелявшего на Красной площади - РИА Новости, 13.06.2021

Следствие попросило арестовать акциониста, стрелявшего на Красной площади

Следственные органы обратились суд с ходатайством об аресте активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной площади в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T14:44

2021-06-13T14:44

2021-06-13T14:59

павел крисевич

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственные органы обратились суд с ходатайством об аресте активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной площади в Москве, сообщили РИА Новости в суде.Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя."В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крисевича П.", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210611/moskva-1736612083.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крисевич, москва, происшествия