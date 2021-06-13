https://ria.ru/20210613/krisevich-1736852816.html
Следствие попросило арестовать акциониста, стрелявшего на Красной площади
Следствие попросило арестовать акциониста, стрелявшего на Красной площади - РИА Новости, 13.06.2021
Следствие попросило арестовать акциониста, стрелявшего на Красной площади
Следственные органы обратились суд с ходатайством об аресте активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной площади в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T14:44
2021-06-13T14:44
2021-06-13T14:59
павел крисевич
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственные органы обратились суд с ходатайством об аресте активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной площади в Москве, сообщили РИА Новости в суде.Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя."В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крисевича П.", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210611/moskva-1736612083.html
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павел крисевич, москва, происшествия
Следствие попросило арестовать акциониста, стрелявшего на Красной площади
14:44 13.06.2021 (обновлено: 14:59 13.06.2021)
Следствие попросило арестовать стрелявшего на Красной площади акциониста Крисевича