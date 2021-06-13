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Следствие попросило арестовать акциониста, стрелявшего на Красной площади
Следствие попросило арестовать акциониста, стрелявшего на Красной площади - РИА Новости, 13.06.2021
Следствие попросило арестовать акциониста, стрелявшего на Красной площади
Следственные органы обратились суд с ходатайством об аресте активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной площади в Москве, сообщили РИА... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T14:44
2021-06-13T14:59
павел крисевич
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственные органы обратились суд с ходатайством об аресте активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной площади в Москве, сообщили РИА Новости в суде.Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя."В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крисевича П.", - сказала собеседница агентства.
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павел крисевич, москва, происшествия
Следствие попросило арестовать акциониста, стрелявшего на Красной площади
14:44 13.06.2021 (обновлено: 14:59 13.06.2021)
 
© АГН "Москва"Акционист Павел Крисевич в зале заседаний Тверского районного суда Москвы
Акционист Павел Крисевич в зале заседаний Тверского районного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© АГН "Москва"

Следствие попросило арестовать стрелявшего на Красной площади акциониста Крисевича

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Следственные органы обратились суд с ходатайством об аресте активиста Павла Крисевича, устроившего акцию со стрельбой на Красной площади в Москве, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее столичный главк МВД сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве. Крисевич на Красной площади произвел несколько выстрелов в воздух из охолощенного оружия, а один сымитировал в себя.
"В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Крисевича П.", - сказала собеседница агентства.
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве, где акционист Павел Крисевич устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 11.06.2021
11 июня, 13:20
Акциониста Крисевича задержали за стрельбу на Красной площади
 
Павел КрисевичМоскваПроисшествия
 
 
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