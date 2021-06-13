https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736868946.html
Власти Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса
Власти Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 13.06.2021
Власти Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса
Заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет, власти вынуждены будут ввести новые ограничения, сообщает пресс-служба администрации губернатора. РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T17:16
2021-06-13T17:16
2021-06-13T17:19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет, власти вынуждены будут ввести новые ограничения, сообщает пресс-служба администрации губернатора.Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и руководитель Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова обсудили эпидемическую ситуацию в городе.По словам Башкетовой, проведенные проверки по барам, ресторанам и торговым центрам зафиксировали многочисленные случаи нарушения правил эпидемической безопасности и ослабление контроля со стороны персонала за посетителями при массовых просмотрах матчей ЕВРО-2020.Беглов напомнил, что эпидемия COVID-19 в Петербурге продолжается. К сожалению, число заболевших растет."Глава города также заявил, что власти Санкт‑Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед северной столицей задачам", - говорится в сообщении.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), александр беглов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, санкт-петербург
Власти Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса
17:16 13.06.2021 (обновлено: 17:19 13.06.2021)
Власти Петербурга заявили о намерении ввести новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в Петербурге растет, власти вынуждены будут ввести новые ограничения, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
и руководитель Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова обсудили эпидемическую ситуацию в городе.
По словам Башкетовой, проведенные проверки по барам, ресторанам и торговым центрам зафиксировали многочисленные случаи нарушения правил эпидемической безопасности и ослабление контроля со стороны персонала за посетителями при массовых просмотрах матчей ЕВРО-2020.
Беглов напомнил, что эпидемия COVID-19 в Петербурге продолжается. К сожалению, число заболевших растет.
"Глава города также заявил, что власти Санкт‑Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед северной столицей задачам", - говорится в сообщении.