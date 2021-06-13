https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736860156.html

Попова рассказала, когда люди смогут "свободно дышать и передвигаться"

Попова рассказала, когда люди смогут "свободно дышать и передвигаться" - РИА Новости, 13.06.2021

Попова рассказала, когда люди смогут "свободно дышать и передвигаться"

Россияне смогут свободно передвигаться после того, как 60% взрослого населения будут иметь иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T15:56

2021-06-13T15:56

2021-06-13T16:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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леонид слуцкий (политик)

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россияне смогут свободно передвигаться после того, как 60% взрослого населения будут иметь иммунитет к коронавирусу, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы будем свободно дышать и более свободно передвигаться в том случае, если 60% взрослого населения получит прививку или будет иммунизировано тем или иными путем, получит иммунитет", - сказала Попова в ролике на YouTube-канале председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210613/sovety-1736858759.html

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2021

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