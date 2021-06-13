https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736841752.html

В Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом за сутки - РИА Новости, 13.06.2021

В Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции - 7 704 - зафиксировано в Москве, далее идут Подмосковье и Санкт-Петербург с показателями 953 и 862... РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T12:44

2021-06-13T12:44

2021-06-13T12:44

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции - 7 704 - зафиксировано в Москве, далее идут Подмосковье и Санкт-Петербург с показателями 953 и 862 случая соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение (суточного прироста заболеваемости) по субъектам: Москва - 7 704, Московская область - 953, Санкт-Петербург - 862", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заражения - шесть, пять и один случай соответственно - отмечено в Еврейской автономной области, Магаданской области и Чукотском автономном округе.

https://ria.ru/20210613/rozygrysh-1736834894.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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