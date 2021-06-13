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В Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом за сутки - РИА Новости, 13.06.2021
В Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции - 7 704 - зафиксировано в Москве, далее идут Подмосковье и Санкт-Петербург с показателями 953 и 862... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T12:44
2021-06-13T12:44
2021-06-13T12:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции - 7 704 - зафиксировано в Москве, далее идут Подмосковье и Санкт-Петербург с показателями 953 и 862 случая соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение (суточного прироста заболеваемости) по субъектам: Москва - 7 704, Московская область - 953, Санкт-Петербург - 862", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заражения - шесть, пять и один случай соответственно - отмечено в Еврейской автономной области, Магаданской области и Чукотском автономном округе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург
В Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом за сутки
В Москве впервые с 26 декабря выявили более 7,7 тысячи случаев заражения коронавирусом