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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736841752.html
В Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом за сутки
В Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом за сутки - РИА Новости, 13.06.2021
В Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом за сутки
Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции - 7 704 - зафиксировано в Москве, далее идут Подмосковье и Санкт-Петербург с показателями 953 и 862... РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T12:44
2021-06-13T12:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции - 7 704 - зафиксировано в Москве, далее идут Подмосковье и Санкт-Петербург с показателями 953 и 862 случая соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение (суточного прироста заболеваемости) по субъектам: Москва - 7 704, Московская область - 953, Санкт-Петербург - 862", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев заражения - шесть, пять и один случай соответственно - отмечено в Еврейской автономной области, Магаданской области и Чукотском автономном округе.
https://ria.ru/20210613/rozygrysh-1736834894.html
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московская область (подмосковье)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург
В Москве выявили 7704 случая заражения коронавирусом за сутки
12:44 13.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Медработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Москве впервые с 26 декабря выявили более 7,7 тысячи случаев заражения коронавирусом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавирусной инфекции - 7 704 - зафиксировано в Москве, далее идут Подмосковье и Санкт-Петербург с показателями 953 и 862 случая соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение (суточного прироста заболеваемости) по субъектам: Москва - 7 704, Московская область - 953, Санкт-Петербург - 862", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев заражения - шесть, пять и один случай соответственно - отмечено в Еврейской автономной области, Магаданской области и Чукотском автономном округе.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-Петербург
 
 
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