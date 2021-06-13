https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736831333.html

В России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.06.2021

В России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 14 723 новых случая COVID-19, это максимальный показатель с середины февраля (более 14,2 тысячи). РИА Новости, 13.06.2021

2021-06-13T11:04

2021-06-13T11:04

2021-06-13T15:59

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 14 723 новых случая COVID-19, это максимальный показатель с середины февраля (более 14,2 тысячи). Накануне оперативный штаб сообщал о 13 510 заболевших. Темп прироста составил 0,28%. Зафиксированы 357 (399) летальных исходов, из больниц и госпиталей выписали 9166 (9986) перенесших коронавирус.Больше всего инфицированных в Москве — 7704, и это один из максимальных показателей за все время пандемии. На пик столица вышла 24 декабря, когда выявили 8203 случая. Днем ранее зафиксировали 6701 заразившегося. В городе накануне вернули ограничения на работу общепита и проведение массовых мероприятий, в частности, власти отменили общегородской выпускной.Следом идут Московская область — 953 (889), Санкт-Петербург — 867 (862), Нижегородская область — 184 (179), Республика Бурятия — 170 (140), Воронежская область — 165 (159).Меньше всего заболевших на Чукотке — один человек, в Магаданской области — пять, Ненецком АО и Еврейской автономии — по шесть.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 208 687 человек, из них 126 430 умерли, 4 801 335 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных приближается к 175 миллионам. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.

https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736816646.html

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