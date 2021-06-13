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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736831333.html
В России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.06.2021
В России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 14 723 новых случая COVID-19, это максимальный показатель с середины февраля (более 14,2 тысячи). РИА Новости, 13.06.2021
2021-06-13T11:04
2021-06-13T15:59
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 14 723 новых случая COVID-19, это максимальный показатель с середины февраля (более 14,2 тысячи). Накануне оперативный штаб сообщал о 13 510 заболевших. Темп прироста составил 0,28%. Зафиксированы 357 (399) летальных исходов, из больниц и госпиталей выписали 9166 (9986) перенесших коронавирус.Больше всего инфицированных в Москве — 7704, и это один из максимальных показателей за все время пандемии. На пик столица вышла 24 декабря, когда выявили 8203 случая. Днем ранее зафиксировали 6701 заразившегося. В городе накануне вернули ограничения на работу общепита и проведение массовых мероприятий, в частности, власти отменили общегородской выпускной.Следом идут Московская область — 953 (889), Санкт-Петербург — 867 (862), Нижегородская область — 184 (179), Республика Бурятия — 170 (140), Воронежская область — 165 (159).Меньше всего заболевших на Чукотке — один человек, в Магаданской области — пять, Ненецком АО и Еврейской автономии — по шесть.Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 208 687 человек, из них 126 430 умерли, 4 801 335 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных приближается к 175 миллионам. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.
https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736816646.html
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"Нецелесообразно и нельзя" – Путин об обязательной вакцинации против коронавируса
"Нецелесообразно и нельзя". Президент России Владимир Путин высказался об идее обязательной вакцинации россиян от коронавируса.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество
В России выявили 14 723 новых случая заражения коронавирусом
11:04 13.06.2021 (обновлено: 15:59 13.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 13.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России впервые с середины февраля выявили более 14 тысяч новых случаев COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В России за сутки зарегистрировали 14 723 новых случая COVID-19, это максимальный показатель с середины февраля (более 14,2 тысячи).
Накануне оперативный штаб сообщал о 13 510 заболевших. Темп прироста составил 0,28%. Зафиксированы 357 (399) летальных исходов, из больниц и госпиталей выписали 9166 (9986) перенесших коронавирус.
Больше всего инфицированных в Москве — 7704, и это один из максимальных показателей за все время пандемии. На пик столица вышла 24 декабря, когда выявили 8203 случая. Днем ранее зафиксировали 6701 заразившегося. В городе накануне вернули ограничения на работу общепита и проведение массовых мероприятий, в частности, власти отменили общегородской выпускной.
Следом идут Московская область — 953 (889), Санкт-Петербург — 867 (862), Нижегородская область — 184 (179), Республика Бурятия — 170 (140), Воронежская область — 165 (159).
3D-модель коронавируса
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Ученые из Великобритании сообщили о появлении новых симптомов COVID-19
Меньше всего заболевших на Чукотке — один человек, в Магаданской области — пять, Ненецком АО и Еврейской автономии — по шесть.
Всего с начала пандемии в России заразились коронавирусом 5 208 687 человек, из них 126 430 умерли, 4 801 335 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, число инфицированных приближается к 175 миллионам. Свыше 3,7 миллиона пациентов спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия, Франция и Турция. Россия в этом списке занимает шестую строчку, опережая Великобританию, Италию, Аргентину и Испанию.
 
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